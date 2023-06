Housefull 5: इस डायरेक्टर के साथ पहली बार काम करेंगे अक्षय कुमार, जानिए कब रिलीज होगी हाउसफुल 5

Housefull 5 Release Date बॉलीवुड की सफल कॉमेडी फ्रेंचाइजी के साथ अक्षय कुमार एक बार फिर से अपने फैंस को हंसाने के लिए लौट रहे हैं। उन्होंने हाल ही में साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म हाउसफुल-5 की घोषणा की है। इसके साथ ही अक्षय कुमार ने स्टारकास्ट से लेकर फिल्म की रिलीज डेट की भी पोस्टर के साथ घोषणा की।

Housefull 5 Release Date Announcement Akshay Kumar and Riteish Deshmukh Ready to Laugh Audience on Diwali 2024/Instagram

Your browser does not support the audio element.

HighLights अक्षय कुमार ने की हाउसफुल 5 की घोषणा फिर दिखेगी अक्षय कुमार-रितेश देशमुख की जोड़ी इस नए डायरेक्टर के साथ काम करेंगे अक्षय कुमार

नई दिल्ली, जेएनएन। Housefull 5 Release Date: साजिद नाडियाडवाला की फिल्म 'हाउसफुल' एक सफल फ्रेंचाइजी है। कॉमेडी फिल्म के अब तक चार पार्ट आ चुके हैं, जिसमें से तीन पार्ट्स को तो दर्शकों का खूब प्यार मिला, लेकिन चौथा पार्ट लोगों को कुछ खास हंसा नहीं पाया। बॉक्स ऑफिस पर भी 'हाउसफुल' ने खूब नोट छापे। रितेश देशमुख और अक्षय कुमार की जोड़ी ने लोगों को खूब हंसाया। अब एक बार फिर से ये जोड़ी स्क्रीन पर लौट रही है। अक्षय कुमार अपनी पलटन के साथ लोगों को हंसाने की पक्की तैयारी के साथ लौट रहे हैं, जिसकी घोषणा उन्होंने 'हाउसफुल' 5 के एक मजेदार पोस्टर के साथ की है। हाउसफुल 5 के पोस्टर के साथ की फ्रेंचाइजी की घोषणा अक्षय कुमार ने हाल ही में अपने अधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक हाउसफुल 5 का नया पोस्टर शेयर किया। इसमें एक कलरफुल पोस्टर पर हाउसफुल 5 लिखा हुआ है। इस पोस्टर को शेयर करते हुए खिलाड़ी कुमार ने कैप्शन में लिखा, "पांच गुना मैडनेस के लिए आप तैयार हो जाइए। आपको बता दें कि 'हाउसफुल-5' अब तक एक अकेली ऐसी फ्रेंचाइजी है, जिसके पांच इंस्टॉलमेंट आए हैं। हाउसफुल के दूसरे, तीसरे और चौथे पार्ट में कई स्टार्स चेंज हुए, लेकिन अक्षय कुमार और रितेश देशमुख हर इंस्टॉलमेंट में नजर आए। साजिद खान और फरहाद सामजी के बाद अब 'हाउसफुल-5' की कमान डायरेक्टर तरुण मनसुखानी संभालते हुए नजर आएंगे। दिवाली के मौके पर रिलीज होगी 'हाउसफुल 5' हाउसफुल 5 की रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म दिवाली के स्पेशल मौके पर साल 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट अब तक सामने नहीं आई है। इस फिल्म के साथ ही फिल्म के निर्देशक-निर्माता शानदार कॉमेडी के साथ अपने फैंस को एक रोलर-कोस्टर राइड पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। अक्षय कुमार और रितेश देशमुख को 'हाउसफुल-5' के लिए अन्य सितारे भी ज्वॉइन करने वाले हैं। आपको बता दें कि अक्षय कुमार की पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप हो रही हैं। हाउसफुल से पहले वह 'ओह माय गॉड-2' के साथ ऑडियंस के बीच आने वाले हैं, जो 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

Edited By: Tanya Arora