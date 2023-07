Disha Patani ने बोल्ड ड्रेस में ढहाया कहर, हॉटनेस देख फैंस के उड़े होश

Disha Patani Bold Photos दिशा पाटनी फिल्म एक्ट्रेस है। उन्होंने कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। अब उन्होंने अपनी लेटेस्ट फोटोज शेयर की है। इसमें वह काफी हॉट और बोल्ड लग रही है। दिशा की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और इसे लाखों लाइक्स मिल चुके है। वहीं इसपर कई लोगों ने कमेंट्स भी किए है।

Disha Patani Bold Photos, Disha Patani news

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जेएनएन। Disha Patani Bold Photos: दिशा पाटनी ने हाल ही में एक हाई-प्रोफाइल बॉलीवुड अवॉर्ड्स इवेंट में भाग लिया था। इस अवसर पर उन्होंने जो ड्रेस पहनी थी। वह काफी बोल्ड थी। अब उनका लुक ट्रेंड कर रहा है। वह एक अच्छी एक्ट्रेस मानी जाती है। वह जल्द कई फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभाती नजर आनेवाली है। दिशा पाटनी किस चीज के लिए फेमस है? ग्रेस और ग्लैमर से दिशा पाटनी ने फैशन और फिल्मों की दुनिया में अपने लिए जगह बनाई है। वह अपनी हॉट और बोल्ड फैशन सेंस के लिए फेमस हैं और प्रशंसकों के बीच बोल्ड लुक से चर्चा में भी बनी रहती है। उनके किलर स्टाइल और परफेक्ट स्माइल से फैंस प्रभावित हो जाते है। दिशा पाटनी की ड्रेस को किसने स्टाइल किया था? हाल ही में, दिशा पाटनी ने एक बोल्ड और हॉट गुलाबी ड्रेस में फोटोशूट कराया है। इसमें वह काफी हॉट लग रही है। उनकी ड्रेस को तान्या घावरी ने स्टाइल की थी। उनकी हालिया बोल्ड और हॉट ड्रेस गुलाबी फ्यूजन साड़ी और ड्रेस का मिक्सर है। गुलाबी थाई-हाई स्लिट बॉटम और ब्रालेट टॉप जैसी कट के कारण ड्रेस को एक शानदार नेकलाइन मिली हुई थी। यह दिशा की खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। उनके आत्मविश्वास के कारण वह और खूबसूरत लग रही थी। दिशा पाटनी पिछली बार किस फिल्म में नजर आई थी? दिशा पाटनी ने कई फिल्मों में काम किया है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा व्यापार करती है। वह पिछली बार फिल्म एक विलेन 2 में नजर आई थी। इस फिल्म में उनके अलावा अर्जुन कपूर और जॉन अब्राहम की अहम भूमिका थी। उन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में भी काम किया था। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद की जाती है। वह अक्सर फैंस से भी बातचीत करती है। इसे लेकर उनके फैंस भी काफी उत्साहित रहते है। दिशा पाटनी का किससे ब्रेकअप हुआ है? हाल ही में दिशा पाटनी का टाइगर श्रॉफ से ब्रेकअप हुआ है। दोनों लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट कर चुके है। अब दोनों अलग हो गए है। हालांकि दोनों के बीच अभी भी दोस्ती बनी हुई है। दोनों कई बार एक दूसरे की पोस्ट लाइक करते है।

Edited By: Rupesh Kumar