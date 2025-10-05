एक ही डायरेक्टर संग पूरे करियर में किया काम, बाद में उसी की तीसरी पत्नी बनीं ये अभिनेत्री

बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्सर एक्टर और एक्ट्रेस अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग और बेहतर डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन कैसा हो अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसी दिग्गज एक्ट्रेस भी थीं जिन्होंने अपने करियर में सिर्फ एक ही डायरेक्टर के साथ काम किया है। फिल्म के सेट पर ही उसी डायरेक्टर के लिए प्यार जागा और फिर दोनों ने शादी भी कर ली।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कहा जाता है कि जब किसी इंसान से प्यार होता है तो उम्र, रंग, जात-पात नहीं देखा जाता, और अगर ऐसा प्यार बॉलीवुड में ना हो तो और कहां होगा। एक ऐसी ही एक्ट्रेस की कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिन्होंने खुद से 37 साल बड़े डायरेक्टर के प्यार में दीवानी हो गई, इतना ही नहीं दिलचस्प बात ये है कि इस एक्ट्रेस ने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही डायरेक्टर के साथ काम किया, उसी के प्यार में पड़ी और फिर शादी भी कर ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक ही डायरेक्टर के साथ दी करियर की बेहतरीन फिल्में हम बात कर रहे हैं दिग्गज संध्या शांताराम की, जिनका हाल ही में 87 की उम्र में निधन हो गया। संध्या ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म अमर भूपाली से की थी जिसके डायरेक्टर थे दिग्गज फिल्ममेकर वी शांताराम। इस फिल्म के लिए संध्या को शांताराम ने ही खोजा था क्योंकि उन्हें एक नया चेहरा चाहिए था। संध्या की आवाज ने शांताराम को काफी प्रभावित किया था।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया नवरंग के बाद दोनों ने स्त्री, सेहरा, लड़की सहयाद्री की, जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, पिंजरा और चंदनाची चोली अंग-अंग जली में साथ काम किया और इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई। वी शांताराम का 1990 में निधन हो गया था।