    एक ही डायरेक्टर संग पूरे करियर में किया काम, बाद में उसी की तीसरी पत्नी बनीं ये अभिनेत्री

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 03:41 PM (IST)

    बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्सर एक्टर और एक्ट्रेस अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग और बेहतर डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन कैसा हो अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसी दिग्गज एक्ट्रेस भी थीं जिन्होंने अपने करियर में सिर्फ एक ही डायरेक्टर के साथ काम किया है। फिल्म के सेट पर ही उसी डायरेक्टर के लिए प्यार जागा और फिर दोनों ने शादी भी कर ली।

    इस एक्ट्रेस ने पूरे करियर में एक ही डायरेक्टर की फिल्मों में किया काम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कहा जाता है कि जब किसी इंसान से प्यार होता है तो उम्र, रंग, जात-पात नहीं देखा जाता, और अगर ऐसा प्यार बॉलीवुड में ना हो तो और कहां होगा। एक ऐसी ही एक्ट्रेस की कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिन्होंने खुद से 37 साल बड़े डायरेक्टर के प्यार में दीवानी हो गई, इतना ही नहीं दिलचस्प बात ये है कि इस एक्ट्रेस ने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही डायरेक्टर के साथ काम किया, उसी के प्यार में पड़ी और फिर शादी भी कर ली।

    एक ही डायरेक्टर के साथ दी करियर की बेहतरीन फिल्में

    हम बात कर रहे हैं दिग्गज संध्या शांताराम की, जिनका हाल ही में 87 की उम्र में निधन हो गया। संध्या ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म अमर भूपाली से की थी जिसके डायरेक्टर थे दिग्गज फिल्ममेकर वी शांताराम। इस फिल्म के लिए संध्या को शांताराम ने ही खोजा था क्योंकि उन्हें एक नया चेहरा चाहिए था। संध्या की आवाज ने शांताराम को काफी प्रभावित किया था।

    फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

    37 साल बड़े डायरेक्टर से की शादी

    इसके बाद दोनों ने परछाई, तीन बत्ती चार रास्ता, झनक-झनक पायल बाजे जैसी फिल्मों में साथ काम किया। संध्या और शांताराम की लव स्टोरी फिल्मों में साथ काम करते हुए ही शुरु हो गई थी और फिर 1956 में शांताराम और संध्या ने शादी कर ली। इसके बाद संध्या को 1959 में फिल्म नवरंग से बड़ी पहचान मिली। इस फिल्म का गाना अरे जा हट नटखट पूरे देश में फेमस हो गया। संध्या और शांताराम की पर्सनल केमिस्ट्री के साथ-साथ उनकी क्रिएटीव केमिस्ट्री भी कमाल की थी जो उनकी फिल्मों में नजर आती थी।

    फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

    नवरंग के बाद दोनों ने स्त्री, सेहरा, लड़की सहयाद्री की, जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, पिंजरा और चंदनाची चोली अंग-अंग जली में साथ काम किया और इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई। वी शांताराम का 1990 में निधन हो गया था।

    फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया 

    वी शांताराम की पहली शादी 1921 में अरेंज मैरिज हुई थी। उस वक्त वे 20 साल के थे और उनकी पत्नी विमलाबाई 12 साल की थी। दोनों के चार बच्चे हुए। इसके बाद 1941 में उन्होंने एक्ट्रेस जयश्री से शादी की जिन्होंने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया था। इनमें से एक फिल्म शकुंतला भी थी जो 1942 में रिलीज हुई थी। दोनों के तीन बच्चे थे। हालांकि यह शादी भी 1956 में टूट गई और इसी साल उन्होंने संध्या शांताराम से शादी कर ली। दोनों के कोई बच्चे नहीं हुए। 4 अक्टूबर 2025 को दिग्गज एक्ट्रेस का 84 की उम्र में निधन हो गया।

