जब Raaj Kumar संग नहाने वाला सीन करने से इस हीरोइन ने साफ-साफ किया था मना, ये जवाब देकर कर दी थी बोलती बंद

राज कुमार ने 45 साल पहले एक फिल्म में बड़ी अभिनेत्री के साथ काम किया था और शूटिंग के दौरान उन्होंने एक नहाने वाला सीन शामिल करने का सोचा था। मगर जब अभिनेत्री को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस पर कैसा रिएक्ट किया जानिए इस बारे में।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राज कुमार हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता थे। बड़े पर्दे पर उनका एक्टिंग ही काबिल-ए-तारीफ नहीं था, बल्कि उनका स्टाइल भी लड़कियों को दीवाना बना देता था। एक बार वह एक अभिनेत्री के साथ फिल्म कर रहे थे। उन्होंने इस फिल्म में एक नहाने वाला सीन शामिल करने का सोचा लेकिन उन्होंने साफ-साफ इनकार कर दिया और उनका मजाक उड़ाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह अभिनेत्री हैं मौसमी चटर्जी (Mousami Chatterjee) जिन्होंने राज कुमार (Raaj Kumar) के साथ चंबल की कसम (Chambal Ki Kassam) में काम किया था। इस फिल्म में राज और मौसमी के साथ रंजीत, शत्रुघ्न सिन्हा, अमजद खान, प्रदीप कुमार, फरीदा जलाल और निरुपा रॉय जैसे कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई थी।

नहाने वाला सीन किया था शामिल एक बार रंजीत ने द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) में फिल्म से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि एक बार राज कुमार ने फिल्म में नहाने वाला सीन शामिल करने के लिए कहा था जिसे मौसमी ने इस तरह करने से मना किया कि अभिनेता अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। रंजीत ने बताया था-