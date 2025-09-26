Language
    जब Raaj Kumar संग नहाने वाला सीन करने से इस हीरोइन ने साफ-साफ किया था मना, ये जवाब देकर कर दी थी बोलती बंद

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 11:19 AM (IST)

    राज कुमार ने 45 साल पहले एक फिल्म में बड़ी अभिनेत्री के साथ काम किया था और शूटिंग के दौरान उन्होंने एक नहाने वाला सीन शामिल करने का सोचा था। मगर जब अभिनेत्री को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस पर कैसा रिएक्ट किया जानिए इस बारे में।

    हीरोइन ने राज कुमार की बोलती कर दी थी बंद। फोटो क्रेडिट- फेसबुक

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राज कुमार हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता थे। बड़े पर्दे पर उनका एक्टिंग ही काबिल-ए-तारीफ नहीं था, बल्कि उनका स्टाइल भी लड़कियों को दीवाना बना देता था। एक बार वह एक अभिनेत्री के साथ फिल्म कर रहे थे। उन्होंने इस फिल्म में एक नहाने वाला सीन शामिल करने का सोचा लेकिन उन्होंने साफ-साफ इनकार कर दिया और उनका मजाक उड़ाया।

    यह अभिनेत्री हैं मौसमी चटर्जी (Mousami Chatterjee) जिन्होंने राज कुमार (Raaj Kumar) के साथ चंबल की कसम (Chambal Ki Kassam) में काम किया था। इस फिल्म में राज और मौसमी के साथ रंजीत, शत्रुघ्न सिन्हा, अमजद खान, प्रदीप कुमार, फरीदा जलाल और निरुपा रॉय जैसे कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई थी।

    नहाने वाला सीन किया था शामिल

    एक बार रंजीत ने द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) में फिल्म से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि एक बार राज कुमार ने फिल्म में नहाने वाला सीन शामिल करने के लिए कहा था जिसे मौसमी ने इस तरह करने से मना किया कि अभिनेता अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। रंजीत ने बताया था- 

    हम दोनों साथ बैठे थे, तभी राज कुमार ने अचानक सुझाव दिया, ‘जानी, क्यों न मौसमी और मेरा नदी में नहाने का सीन शूट किया जाए?’

    मौसमी चटर्जी ने राज के विग पर किया था कमेंट

    राज कुमार की ये सलाह सुनते ही बिना झिझक ही मौसमी ने साफ-साफ मना कर दिया। अभिनेता ने कहा, "नहीं, राज जी, मुझे तैरना नहीं आता।" इस पर राज कुमार ने कहा-

    जानी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है?

    इस पर मौसमी चटर्जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, "अगर आपकी विग नदी में गिर गई तो आप पहले विग बचाओगे या मुझे?" ये सुनकर राज गुस्सा या नाराज होने की बजाय हंसने लगे थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनकी बोलती बंद हो गई थी। मौसमी और राज की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई थी। यह फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन राम महेश्वरी ने किया था।

