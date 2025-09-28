Language
    Durga Puja: काजोल ने The Trial को-एक्टर को किया इनवाइट, Jisshu Sengupta ने एक्ट्रेस के बारे में बताई खास बात

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:51 PM (IST)

    The Trial एक्टर जीशु सेनगुप्ता दुर्गा पूजा के नजदीक आते ही पुरानी यादों में खो गए। उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा एक बड़े परिवार के एक साथ आने का जरिया है। काजोल के साथ उन्होंने दुर्गा पूजा के बारे में कई बार बात की है। उन्होंने बताया कि काजोल दुर्गा पूजा के लिए काफी इमोशनल हैं।

    काजोल ने जीशु सेनगुप्ता को दुर्गा पूजा पर किया इनवाइट

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दुर्गा पूजा के नजदीक आते ही एक्टर जीशु सेनगुप्ता पुरानी यादों में खो गए हैं। इस त्योहार की परंपराओं में पले-बढ़े इस बंगाली स्टार का कहना है कि पूजा के पांच दिनों को कहीं और दोहराना नामुमकिन है। वे कहते हैं, 'दुर्गा पूजा एक बड़े परिवार के एक साथ आने का जरिया है। हम 80 और 90 के दशक के बच्चे हैं, हम सचमुच अपने पड़ोसियों और मौसी के घरों में पले-बढ़े हैं। मेरी मां स्थानीय दुर्गा पूजा समिति की सचिव थीं, इसलिए मैंने इसे करीब से देखा है'।

    जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी मुंबई में दुर्गा पूजा मनाई है इस पर जीशु मानते हैं कि ऐसा कम ही होता है। वे हंसते हुए कहते हैं, 'कुछ साल पहले मैं यहां एक शूटिंग के लिए आया था, लेकिन अष्टमी के बाद मुझे वापस जाना पड़ा। मैं अष्टमी के बाद दूर नहीं रह सकता। एक बार मैंने रात भर शूटिंग की, अष्टमी की सुबह फ्लाइट पकड़ी और सीधे भोग के लिए पंडाल चला गया। यह इतना गहरा जुड़ाव है'।

    दुर्गा पूजा के लिए काजोल हैं इमोशनल

    जीशू ने बताया कि द ट्रायल 2 में उनकी को-स्टार काजोल भी इस त्यौहार को लेकर उतनी ही इमोशनल हैं। एक्टर ने बताया, 'हमने कई बार दुर्गा पूजा के बारे में बात की है। काजोल ने मुझे मुंबई में अपनी पूजा में मुझे इनवाइट किया है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर मैं कोलकाता में हूं, तो उन्हें मेरे यहां जरूर आना चाहिए। वह बहुत ज्यादा पूजा के लिए इमोशनल हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह पूजा के दौरान हॉटस्टार पर भी डेट्स देंगी'।

     फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

    कोलकाता की नवरात्रि है खास 

    जीशु के लिए दुर्गा पूजा जितना पंडालों से जुड़ी है, उतना ही खाने से भी जुड़ी है। उन्होंने कहा, 'हर पंडाल की अपनी थीम होती है। छोटी पूजा से लेकर बड़ी पूजा तक, उन पांच दिनों में कोलकाता पूरी तरह बदल जाता है। शहर लगभग बंद हो जाता है और आपको हर जगह पैदल चलना पड़ता है, यही इसकी खूबसूरती है। अगर आप इस साल दुर्गा पूजा पंडाल जा रहे हैं, तो जीशु की एक साफ सलाह है, भोग जरूर खाएं'। खासकर अष्टमी की दोपहर का भोग जो आपको हर पंडाल में मिलेगा। खिचड़ी और लबरा (मिक्स वेज) का स्वाद आपको साल के किसी और समय में नहीं मिलेगा। एक और अनोखा कॉम्बो है चिली चिकन और पराठे का, यह लाजवाब है। शाकाहारियों के लिए, छोला दाल, दम आलू और ढोकर दाल के साथ लूची भी है।

    फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

    जैसे-जैसे कोलकाता अपने सबसे बड़े उत्सव के लिए तैयार हो रहा है, जीशु सेनगुप्ता की यादें हमें याद दिलाती हैं कि दुर्गा पूजा एक त्योहार से कहीं ज्यादा है यह एक घर वापसी, एक दावत और पूरे शहर में उत्सव का बड़ा मौका है। 

    काजोल और जीशु सेनगुप्ता की द ट्रायल सीजन 2 हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है यह 19 सितंबर को ओटीटी पर रिलीज हुई थी।

