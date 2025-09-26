'पहले फैन था फिर पति बना...' The Trial के सेट पर 'टॉम एंड जेरी' जैसा था Kajol और जीशु सेनगुप्ता का रिश्ता

The Trial के दोनों सीजन में काजोल के पति का रोल निभाने वाले जीशु सेनगुप्ता एक्ट्रेस के बड़े फैन हैं। एक फैन होने से लेकर ऑनस्क्रीन पर पति-पत्नि के किरदार निभाने तक का सफर के बारे में जीशु कहते हैं कि ये एक शानदार एक्सपीरियंस था। काजोल काफी शानदार एक्ट्रेस हैं और सेट पर हम अच्छे दोस्त बने।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बंगाली सिनेमा के लीड एक्टर जीशु सेनगुप्ता ने शकुंतला देवी, पीकू और मर्दानी जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। हाल ही में दर्शकों ने उन्हें काजोल के साथ कोर्ट रूम ड्रामा द ट्रायल में देखा जिसमें उन्होंने काजोल के किरदार नोयोनिका सेनगुप्ता के पति राजीव सेनगुप्ता की भूमिका निभाई। इस सीरीज के साथ काजोल ने डिजिटल कहानी कहने की दुनिया में कदम रखा और दोनों एक्टर्स की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री तुरंत ही लोगों को पसंद आ गई।

काजोल ने इस सीरीज में एक प्रोफेशनल उथल-पुथल से जूझती वकील का किरदार निभाया है। जबकि जीशु एक बार फिर उनके पति की भूमिका निभा रहे हैं, जिनके फैसले उनके जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। इस सीरीज के दौरान काजोल के साथ अपनी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री पर बात करते हुए जीशू ने बताया कि उनकी और काजोल का बॉन्ड टॉम एंड जैसी के जैसा था।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया जीशू ने आगे बताया, 'मैंने काजोल की मां और एक्ट्रेस तनुजा आंटी के साथ एक बंगाली फिल्म में काम किया था, जहां हमने मां और बेटे की भूमिका निभाई थी तो मैंने काजोल से कहा- मैडम। मैंने तनुजा आंटी के साथ काम किया है। वह तुरंत मुस्कुराईं और बोलीं, 'जरूर, मुझे पता है। सबसे अच्छी बात तब हुई जब उन्होंने कहा, 'मुझे मैम मत कहो। बस यहीं से बातचीत शुरू हुई।