'पहले फैन था फिर पति बना...' The Trial के सेट पर 'टॉम एंड जेरी' जैसा था Kajol और जीशु सेनगुप्ता का रिश्ता
The Trial के दोनों सीजन में काजोल के पति का रोल निभाने वाले जीशु सेनगुप्ता एक्ट्रेस के बड़े फैन हैं। एक फैन होने से लेकर ऑनस्क्रीन पर पति-पत्नि के किरदार निभाने तक का सफर के बारे में जीशु कहते हैं कि ये एक शानदार एक्सपीरियंस था। काजोल काफी शानदार एक्ट्रेस हैं और सेट पर हम अच्छे दोस्त बने।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बंगाली सिनेमा के लीड एक्टर जीशु सेनगुप्ता ने शकुंतला देवी, पीकू और मर्दानी जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। हाल ही में दर्शकों ने उन्हें काजोल के साथ कोर्ट रूम ड्रामा द ट्रायल में देखा जिसमें उन्होंने काजोल के किरदार नोयोनिका सेनगुप्ता के पति राजीव सेनगुप्ता की भूमिका निभाई। इस सीरीज के साथ काजोल ने डिजिटल कहानी कहने की दुनिया में कदम रखा और दोनों एक्टर्स की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री तुरंत ही लोगों को पसंद आ गई।
काजोल ने इस सीरीज में एक प्रोफेशनल उथल-पुथल से जूझती वकील का किरदार निभाया है। जबकि जीशु एक बार फिर उनके पति की भूमिका निभा रहे हैं, जिनके फैसले उनके जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। इस सीरीज के दौरान काजोल के साथ अपनी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री पर बात करते हुए जीशू ने बताया कि उनकी और काजोल का बॉन्ड टॉम एंड जैसी के जैसा था।
काजोल के बड़े फैन हैं जीशू सेनगुप्ता
काजोल के साथ काम करने के बारे में एनडीटीवी से खास बातचीत में, जीशु ने बताया कि कैसे उनका फैनबॉय वाला प्यार एक गहरी दोस्ती में बदल गया। उन्होंने बताया, 'मैं उनकी फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ हूं। जब वह हमारे पहले फोटोशूट के लिए महबूब स्टूडियो में आईं, तो मैं थोड़ा नर्वस था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत कैसे शुरू करूं'।
जीशू ने आगे बताया, 'मैंने काजोल की मां और एक्ट्रेस तनुजा आंटी के साथ एक बंगाली फिल्म में काम किया था, जहां हमने मां और बेटे की भूमिका निभाई थी तो मैंने काजोल से कहा- मैडम। मैंने तनुजा आंटी के साथ काम किया है। वह तुरंत मुस्कुराईं और बोलीं, 'जरूर, मुझे पता है। सबसे अच्छी बात तब हुई जब उन्होंने कहा, 'मुझे मैम मत कहो। बस यहीं से बातचीत शुरू हुई।
सेट पर था टॉम एंड जेरी जैसा रिश्ता
जीशु कहते हैं, 'उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है और सेट पर हम टॉम एंड जेरी जैसे थे। हमारे निर्देशक उमेश बिष्ट कभी-कभी कहते थे, 'अब थोड़ा शूट कर लें?' क्योंकि हम बहुत मजाक करते थे'। काजोल के फैन होने के नाते मुझे उनकी 90 के दशक की सभी फिल्में पसंद हैं। जब मैं उनसे कहता हूं मैं उनका बड़ा फैन हूं तो वे अपनी फिल्मों के सवाल मुझसे पूछकर मेरी टांग खिंचाईं करती हैं क्योंकि मेरी याद्दाश्त कमजोर है और मैं कहीं-कहीं पर अटक जाता हूं।
