The Kerela Story: केरल हाई कोर्ट ने भी रद्द की रिलीज रोकने की याचिका, कहा- 'फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं'

Kerala High Court Refuses To Ban Release of The Kerala Story सुदीप्तो सेन और विपुल शाह की विवादित फिल्म द केरल स्टोरी 5 मई को रिलीज कर दी गई। वहीं फिल्म को लेकर चल रहे कोर्ट केस का भी फैसला आ गया है।