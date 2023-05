The Kerala Story: कोच्चि में सिनेमाघरों ने रद्द किए द केरल स्टोरी के शो, फिल्म पर मचे बवाल से डरे थिएटर मालिक

The Kerala Story Shows Cancelled In State On Release Day द केरल स्टोरी के टीजर से शुरू हुए विवाद का असर रिलीज के दिन भी दिखा। बवाल की आशंका के बीच केरल के कई शहरों में थिएटर मालिकों ने फिल्म के शो रद्द कर दिए।