कंट्रोवर्सी से होगी साल 2026 की शुरुआत! आ गई The Kerala Story 2 की रिलीज डेट?

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। दो साल पहले 5 मई, 2023 को सुदिप्तो सेन की एक फिल्म आई थी नाम था द केरल स्टोरी (The Kerala Story)। फिल्म अपने कंट्रोवर्सियल टॉपिक को लेकर काफी चर्चा में थी। इसमें हिंदू महिला को चरमपंथी समूहों द्वारा कट्टरपंथी बनाकर इस्लाम में परिवर्तित होते दिखाया गया था। इसकी वजह से काफी ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट भी हुआ।

पार्ट 2 पर आया अपडेट? फिल्म में अदा शर्मा (Adah Sharma) ने लीड रोल निभाया था। द केरल स्टोरी ने साल 2023 में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दो पुरस्कार जीते। एक बेस्ट डायरेक्शन के लिए और दूसरा बेस्ट सिनेमैटोग्राफी के लिए। अब इसके पार्ट 2 को लेकर अपडेट सामने आया है। खबर है कि कड़ी सुरक्षा के बीच इसकी शूटिंग पूरी कर ली गई है।

चुपचाप की जा रही थी शूटिंग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक सूत्र ने कहा, 'द केरल स्टोरी 2 की शूटिंग बेहद सुरक्षित तरीके से की जा रही है। निर्माता विपुल अमृतलाल शाह नहीं चाहते थे कि शूटिंग के दौरान कोई भी परेशानी खड़ी हो।'सूत्र ने यह भी बताया कि शूटिंग के दौरान अभिनेताओं और क्रू सदस्यों को अपने फोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए सेट से कोई भी जानकारी लीक नहीं हो सकी। फिल्म को 27 फरवरी, 2026 को रिलीज किया जा सकता है।