The Battle Story of Somnath बयां करेगी सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के हमले की कहानी, फिल्म का हुआ एलान

नई दिल्ली, जेएनएन। The Battle Story of Somnath: महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर हमले की कहानी इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा हुआ है। 1025 सीई में महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर हमला करके इस एतिहासिक धरोहर को नष्ट कर दिया था। अब इस पर फिल्म बनने जा रही है।

15 जुलाई 2023 को सावन की पहली शिवरात्रि के मौके पर फिल्म मेकर मनीष मिश्रा और रंजीत शर्मा ने अपनी अपकमिंग फिल्म का एलान किया, जो महमूद गजनवी (Mahmud Ghaznai) के सोमनाथ मंदिर (Somnath Temple Attack) पर अटैक की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म का नाम है- 'द बैटल स्टोरी ऑफ सोमनाथ' (The Battle Story of Somnath)।

2 इडियट फिल्म्स के बैनर तले बन रही 'द बैटल स्टोरी ऑफ सोमनाथ' का निर्देशन अनूप थापा कर रहे हैं, जो 'मिशन लैला' और 'ये मर्द बेचारा' जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। अनूप ने ही इस फिल्म की कहानी भी लिखी है। ये एक पैन इंडिया फिल्म होगी।

अनूप थापा ने 'द बैटल स्टोरी ऑफ सोमनाथ' के बारे में बात करते हुए कहा कि इस मूवी की कहानी महमूद गजनवी के सोमनाथ पर हमले के इर्द-गिर्द घूमती है। हालांकि, फिल्म को पर्दे पर इस तरह दिखाया जाएगा, जो किसी एतिहासिक फिल्म में देखने को नहीं मिली है।

मूवी क्रिटिक तरण आदर्श ने ट्विटर पर फिल्म का प्रस्तावना टीजर भी जारी किया है। एनिमेटेड टीजर वीडियो में फिल्म की कहानी की थोड़ी झलक दिखाई गई है। 1.42 मिनट के इस वीडियो में आक्रमणकारी महमूद के सोमनाथ मंदिर पर हमले से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के फिर से मंदिर का निर्माण किए जाने तक की कहानी की झलक है।

PAN-INDIA FILM ‘THE BATTLE STORY OF SOMNATH’ ANNOUNCED… Producers #2idiotFilms and #ManishMishra have announced a PAN-#India film, titled #TheBattleStoryOfSomnath … Directed by #AnupThapa… Co-produced by #RanjeetSharma.

