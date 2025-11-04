Thamma के डायरेक्टर का दीपिका पादुकोण पर ताना? कहा- 'रश्मिका तो 12 घंटे काम करती हैं'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की जिंदगी में इस वक्त विवादों साया कुछ ज्यादा ही मंडरा रहा है। पिछले दिनों ही दीपिका ने कहा था कि वो 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकती हैं। इसके बाद हर तरफ इसी पर बहस छिड़ गई कि क्या वाकई में एक्ट्रेसेस को 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए? क्या वाकई में हर किसी के काम करने के घंटे फिक्स होने चाहिए। इस पर कई लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दी है। अब लीजिए थामा के डायरेक्टर ने कुछ ऐसा कहा है कि, सुनने के बाद शायद आप भी चौंक जाएंगे और इसका कनेक्शन रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandana) से है। आइए आपको बताते हैं...

8 घंटे की शिफ्ट को लेकर बोले थामा के डायरेक्टर

दरअसल दीपिका के 8 घंटे वाले Work Hour के बयान के चलते कई लोग इस पर बात करने से कतरा रहे हैं लेकिन अब इस पर फिल्म थामा के डायरेक्टर का बयान आया है। हालांकि अपने बयान में उन्होंने दीपिका को लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन जिस तरीके से कहा उसे लोग मान रहे हैं कि उन्होंने इनडायरेक्टली दीपिका पर ताना तो मार ही दिया है। डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार (Aditya Sarpotdar) ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये समझने की जरूरत है किसी को कितने घंटे काम करना चाहिए...

'कई बार ये मान लिया जाता है कि हर कोई 24 घंटे काम करेगा. और इससे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से असर पड़ता है. मुझे लगता है कि जब आप शूटिंग कर रहे हैं तब 12 घंटे की शिफ्ट समझदारी और व्यावहारिक है। इसके अलावा कुछ भी करना सही नहीं है। मैंने ऐसी परिस्थितियां भी देखी हैं, जहां लोगों को शेड्यूल के बीच घर जाने का मौका भी नहीं मिलता और ये सही तरीका तो नहीं है।' यह भी पढ़ें- Virat Kohli तो निकले 'बेवफा', अनुष्का शर्मा का रिएक्शन देख बोले फैंस- 'देखा भाभीजी'! दीपिका पर थामा के डायरेक्टर का निशाना?

इसके बाद जब उनसे दीपिका के 8 घंटे वाले बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि...