कौन हैं Dhurandhar के कलाकारों को वायरल रियल लुक देने वाली Preetisheel Singh? नौकरी छोड़ बनीं मेकअप आर्टिस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इसी महीने 5 दिसंबर को धुरंधर (Dhurandhar) सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसी के बाद से ही इसके हर एक किरदार और मूवी के विषय को लेकर चर्चा है। लोग इसकी कहानी जानना चाहते हैं, किसने क्या किरदार निभाया है? ये जानना चाहते हैं। इसके अलावा रहमत डकैत (Rehman Dakait) के किरदार में नजर आए अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) को लेकर भी काफी कुछ कहा जा रहा हैं।

कलाकारों के मेकअप ने खींचा ध्यान वहीं एक दूसरी चीज जिसने सभी का ध्यान खींचा वो है हर एक किरदार की ओरिजनल कैरेक्टर से सटीकता। कास्टिंग डायरेक्टर ने तो अच्छा काम किया ही है। इसके अलावा मेकअप ने भी बड़ा रोल प्ले किया है। स्क्रीन पर ये सारे किरदार एकदम सजीव लग रहे। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर. माधवन मुख्य भूमिकाओं में हैं।

क्या आप भी जानना चाहते हैं कि किरदारों के इन लुक्स के पीछे कौन कलाकार है। किसने उन्हें एकदम रियल लुक दिया है। आइए जानते हैं। इन कलाकारों के साथ कर चुकी हैं काम प्रीतिशील सिंह का नाम भारत की टॉप प्रोस्थेटिक एक्सपर्ट में गिना जाता है। प्रीतिशील एक समय टीसीएस में काम कर रही थीं और अचानक से सबकुछ छोड़कर टॉप की मेकअप आर्टिस्ट बन गईं। बता दें कि प्रीतिशील हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थीं। उन्होंने अपना खुद का रास्ता बनाया और आज वह इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ काम करती हैं। अभी तक वो रणबीर कपूर, अल्लू अर्जुन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, शाहिद कपूर, तब्बू, दीपिका पादुकोण और कई एक्टर्स के साथ काम कर चुकी हैं।

प्रीतिशील सिंह ने धुरंधर में रणवीर सिंह, आर. माधवन और अक्षय खन्ना के लुक्स पर खूब काम किया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रीती शुरुआत से ही मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थीं? बिल्कुल नहीं। टीसीएस में करती थीं नौकरी फिल्मों में आने से पहले, वह एक सामान्य कॉर्पोरेट नौकरी कर रही थीं। 2018 में रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में, प्रीतिशील ने बताया था कि उन्होंने दिल्ली में टीसीएस में एक साल बिताया, जिसके बाद उनका ट्रांसफर न्यूयॉर्क हो गया, जहां उन्होंने तीन साल तक काम किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक किया था। प्रीतिशील ने बताया था कि वो अपनी मां की बात से काफी प्रभावित हुई थी जब उन्होंने कहा था कि उन्हें एक स्टेबल जॉब ढूंढनी चाहिए।

जल्द ही प्रीतिशील को अहसास हो गया कि टेक्नोलॉजी में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिनेमा और पर्दे पर होने वाले बदलाव उन्हें वर्षों से आकर्षित करते रहे हैं, खासकर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी काल्पनिक फिल्में और कमल हासन की फिल्म चाची 420 में उनके यादगार मेकओवर को देखने के बाद। एक स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने विदेश में अपनी शिक्षा के लिए लगभग तीन साल तक बचत की।