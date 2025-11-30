Swara Bhaskar के परिवार में आई बड़ी मुसीबत, एक्ट्रेस ने फैंस से की ये अपील

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉवीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने बताया कि उनके ससुर को आज सुबह, 30 नवंबर को ब्रेन हैमरेज हुआ और उन्हें तुरंत सर्जरी की जरूरत पड़ी। इस बात की जानकारी एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी। उन्होंने सिचुएशन की डिटेल्स दीं और अपने फॉलोअर्स से दुआओं और सपोर्ट की रिक्वेस्ट की। 37 साल की स्वरा ने यह भी बताया कि वह और उनके पति, फहाद अहमद, इमरजेंसी में इलाज पर फोकस कर रहे हैं और कुछ दिनों तक अवेलेबल नहीं रहेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक्ट्रेस ने फैंस से की ये अपील एक इंस्टाग्राम पोस्ट में स्वरा ने लिखा, "फहाद के पिता और मेरे ससुर को कल रात ब्रेन हैमरेज हुआ था और आज सुबह उनका ऑपरेशन हुआ। हम इस बुरी फैमिली इमरजेंसी का ध्यान रख रहे हैं और कुछ दिनों तक उपलब्ध नहीं रहेंगे। प्लीज अंकल को अपनी दुआओं में रखना।" कैप्शन में लिखा था। वीरे दी वेडिंग एक्टर ने अपने ससुर की हालत के बारे में और जानकारी नहीं दी। हालांकि, उन्होंने इस दौरान फैंस से प्रार्थना करने और थोड़ी प्राइवेसी देने की अपील की।

यह भी पढ़ें- Inside Pics: दो हिस्सों में बंटा सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का नया घर, अलग-अलग कमरे में रहता है कपल? स्वरा और फहाद ने अपनी ज्यादातर फैमिली लाइफ को प्राइवेट रखा है। कपल ने फरवरी 2023 में अपनी शादी की घोषणा की और उनकी एक बेटी है जिसका नाम राबिया है। हाल ही में, यह कपल रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में दिखाई दिया। शो में शामिल होने के अपने अनुभव के बारे में बताते हुए, उन्होंने पहले शेयर किया था, "पति पत्नी और पंगा के साथ धमाल प्रेग्नेंसी और डिलीवरी के 2.5 साल बाद मेरा पहला ऑन-कैमरा काम था। सच कहूं तो, मैं शो के लिए इसलिए सहमत हुई क्योंकि शूट शेड्यूल मैनेजेबल था और यह काम पर वापस जाने का एक आसान कदम लग रहा था।