    'ICU में पिता...' मुश्किल में Swara Bhaskar का परिवार, लोगों से लगाई मदद की गुहार

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:25 PM (IST)

    अभिनेत्री स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) के ससुर और फहाद अहमद के पिता को ब्रेन हेमरेज हो गया है, जिसके बाद उन्हें बरेली के एसआरएमएस अस्पताल क ...और पढ़ें

    अस्पताल में भर्ती हैं स्वरा भास्कर के ससुर (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) के ससुर और राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फहाद अहमद के पिता को ब्रेन हेमरेज हो गया है। पिछले हफ्ते एक्ट्रेस ने बयान जारी कर बताया कि उन्हें बरेली के एसआरएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्ट्रेस ने लोगों से उनके जल्दी स्वस्थ होने की दुआ की अपील की।

    फहाद अहमद ने शेयर किया लंबा-चौड़ा पोस्ट

    अब फहाद और स्वरा दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ज़रिए एक संयुक्त बयान जारी कर बताया कि उनके पिता आईसीयू में हैं उन्हें दवा के साथ-साथ दुआ की ज्यादा जरूरत है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। स्वरा के साथ एक ज्वाइंट इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने पिता की एक तस्वीर साझा करते हुए, फहद ने लिखा, "मेरे पिता ने अपने जीवन में कई लड़ाइयां लड़ी हैं। उन्होंने हर एक को बेजोड़ शालीनता, साहस और विश्वास के साथ जीता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न रही हों, उन्होंने अपने बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा, सर्वोत्तम अवसर और मूल्यों से भरपूर जीवन देने में कभी समझौता नहीं किया।"

    आईसीयू में स्वरा भास्कर के ससुर

    उन्होंने आगे कहा,"अपने पूरे सामाजिक कार्य जीवन में, उन्होंने हजारों मरीजों की मदद की है, उनके सबसे मुश्किल दौर में उनके साथ खड़े रहे हैं और उन्हें ठीक होने में मार्गदर्शन दिया है। आज, वही व्यक्ति जिसने इतने सारे लोगों को ठीक किया, अपने इलाज के लिए आईसीयू में ले जाया जा रहा है, और अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है।"

    फहाद ने आगे सभी से विनम्र निवेदन किया कि उनके पिता के लिए दुआ करें। उन्होंने लिखा- आपकी दुआएं, आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। ईश्वर उन्हें शक्ति, पूर्ण और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें।"

