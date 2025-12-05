'ICU में पिता...' मुश्किल में Swara Bhaskar का परिवार, लोगों से लगाई मदद की गुहार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) के ससुर और राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फहाद अहमद के पिता को ब्रेन हेमरेज हो गया है। पिछले हफ्ते एक्ट्रेस ने बयान जारी कर बताया कि उन्हें बरेली के एसआरएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्ट्रेस ने लोगों से उनके जल्दी स्वस्थ होने की दुआ की अपील की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें