11 अफेयर...कोई शादीशुदा क्रिकेटर तो कोई एक्टर...फिर भी कुंवारी हैं 50 साल की Sushmita Sen!

    बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे कई स्टार्स हैं, जिन्हें मोहब्बत हुई लेकिन उस मोहब्बत को मंजिल नहीं मिली। प्यार में बार-बार ठोकर खाने वाली एक हीरोइन की जिंदगी में ब्रेकअप का दर्द कई बार आया है। आज हम आपको उसी एक्ट्रेस की कहानी बताएंगे, जिसके प्यार में दरार का दर्द ज्यादा देखने को मिला। आइए जानते हैं उसी एक्ट्रेस की लवस्टोरीज की दास्तां...

    50 की उम्र में भी कुंवारी हैं सुष्मिता सेन

    11 बार हुआ सुष्मिता सेन को प्यार
    सुष्मिता सेन आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट (Sushmita Sen Birthday) कर रही हैं। सुष्मिता अब पूरे 50 साल की हो गई हैं। 50 साल की सुष्मिता को अबतक कई बार प्यार हुआ है। हालांकि उम्र के इस पड़ाव पर भी वो कुंवारी ही हैं। सुष्मिता की जिंदगी में प्यार तो कई बार आया लेकिन शादी की मंजिल तक वो प्यार नहीं पहुंचा। सुष्मिता का नाम यूं तो 11 लोगों से जोड़ा गया (Sushmita Sen Affairs), जिसमें अलग-अलग लोगों के नाम शामिल हैं।

    सबसे पहले सुष्मिता का नाम जुड़ा रजत तारा थे। रजत, सुष्मिता के पहले बॉयफ्रेंड थे और रजत की वजह से ही सुष्मिता की मिस यूनिवर्स के दौरान काफी मदद की थी। यहां तक कि रजत ने सुष्मिता के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। हालांकि रजत के साथ सुष्मिता का रिश्ता ब्रेकअप के बाद दोस्ती का रहा है। इसके बाद सुष्मिता की जिंदगी में विक्रम भट्ट आए।

    विक्रम भट्ट समेत कई लोगों से जुड़ा सुष्मिता का नाम
    दरअसल सुष्मिता ने फिल्म दस्तक से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। महेश भट्ट की इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे विक्रम भट्ट। इसी फिल्म के सेट पर विक्रम और सुष्मिता की मुलाकात हुई। हालांकि विक्रम उस वक्त शादीशुदा थे, लेकिन इसके बाद भी दोनों को प्यार हुआ और दोनों डेटिंग करने लगे। हालांकि ये डेटिंग ज्यादा दिनों के लिए नहीं थी। इसके बाद होटेलियर संजय नारंग की एंट्री सुष्मिता की लाइफ में हुई।

    8 साल बड़े संजय नारंग के साथ सुष्मिता का प्यार काफी लंबे वक्त तक रहा, लेकिन बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया। एक्टर रणदीप हुड्डा के साथ भी सुष्मिता सेन का अफेयर रहा है। करीब तीन साल तक एक-दूसरे को डेट किया था। हालांकि बाद में रणदीप ने सुष्मिता के साथ बिताए वक्त तो बेकार बताया था। इसके अलावा सुष्मिता का नाम पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम, इम्तियाज खत्री, बंटी सजदेह, ऋतिक भसीन, मुदस्सर अजीज और ललित मोदी के साथ सुष्मिता नाम जुड़ा।

    ब्रेकअप के बाद रोहमन शॉल हैं सुष्मिता के दोस्त
    सुष्मिता की लाइफ में रोहमन शॉल जबसे आए हैं, तो इसी बीच उनका नाम ललित मोदी से भी जुड़ा। सोशल मीडिया पर ललित मोदी ने सुष्मिता के साथ जब पिक्चर्स शेयर कीं, तो हर तरफ हंगामा मच गया था। कहा तो यह तक गया कि दोनों ने सगाई कर ली थी। हालांकि बाद में इन तस्वीरों को डिलीट कर दिया गया और ये बात भी दब गई कि सुष्मिता और ललित का अफेयर भी था। उधर रोहमन शॉल के साथ सुष्मिता का नाम सालों से जोड़ा रहा है।

    रोहमन एक मॉडल हैं और सुष्मिता के साथ लंबे वक्त तक रिलेशनशिप में रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से कहा जा रहा है कि रोहमन और सुष्मिता का ब्रेकअप हो चुका है और दोनों अब अच्छे दोस्त हैं। सुष्मिता की बेटियों के साथ भी रोहमन का अच्छा रिश्ता है।

    सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स रही हैं। बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। गोविंदा, शाहरुख खान, सलमान खान से लेकर कई बड़े दिग्गजों के साथ वो स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं। लेकिन जब बात पर्सनल लाइफ की आती है तो सुष्मिता को उसमें नाकामी मिली है। यही वजह है कि इतने अफेयर्स के बाद भी सुष्मिता आजतक कुंवारी हैं। हालांकि उन्होंने सालों पहले दो बेटियों को गोद लिया था और ऐसे उनका परिवार अब पूरा है।

