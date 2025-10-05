ये जानकर Jaya Bachchan को ट्रोल करना भूल जाएंगे यूजर्स, सुशांत दिवगीकर ने दिखाया एक्ट्रेस का असली चेहरा

अभिनेता सुशांत दिवगीकर ने जया बच्चन को सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने पर उनका समर्थन किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि जया बच्चन दृष्टिबाधित ऑटिस्टिक एचआईवी संक्रमित और कैंसर से पीड़ित बच्चों की मदद करती हैं। सुशांत ने बताया कि जया कई दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और उनके परिवारों की मदद भी करती हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन को काफी समय से सोशल मीडिया पर उनके व्यवहार को लेकर ट्रोल किया जाता है। अब अभिनेत्री सुशांत दिवगीकर ने जया बच्चन के लिए एक लंबा नोट लिखकर उन्हें सपोर्ट किया। इंस्टाग्राम पर सुशांत ने लिखा कि लोग उनके बारे में बेहद घटिया बातें कहते हैं।

