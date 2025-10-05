Language
    ये जानकर Jaya Bachchan को ट्रोल करना भूल जाएंगे यूजर्स, सुशांत दिवगीकर ने दिखाया एक्ट्रेस का असली चेहरा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:35 PM (IST)

    अभिनेता सुशांत दिवगीकर ने जया बच्चन को सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने पर उनका समर्थन किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि जया बच्चन दृष्टिबाधित ऑटिस्टिक एचआईवी संक्रमित और कैंसर से पीड़ित बच्चों की मदद करती हैं। सुशांत ने बताया कि जया कई दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और उनके परिवारों की मदद भी करती हैं।

    जया बच्चन को ट्रोल करने वालों को जवाब (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन को काफी समय से सोशल मीडिया पर उनके व्यवहार को लेकर ट्रोल किया जाता है। अब अभिनेत्री सुशांत दिवगीकर ने जया बच्चन के लिए एक लंबा नोट लिखकर उन्हें सपोर्ट किया। इंस्टाग्राम पर सुशांत ने लिखा कि लोग उनके बारे में बेहद घटिया बातें कहते हैं।

    जया के बारे में नहीं जानते होंगे ये बातें

    सुशांत ने बताया कि कैसे जया ने पिछले कुछ सालों में दृष्टिबाधित, ऑटिस्टिक, एचआईवी संक्रमित और कैंसर से पीड़ित बच्चों की मदद की है। सुशांत ने अपने नोट में लिखा कि वो अपने यूजर्स को जया भादुड़ी बच्चन जी की असलियत के बारे में बताना चाहते हैं। उन्होंने लिखा,"मैंने भी, और आपमें से कई लोगों ने जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं जया दी के साथ बेरहमी से ट्रोलिंग और गाली-गलौज देखी होगी! उनके बारे में एक तरह की कहानी गढ़ी गई है और यह देखकर बहुत दुख होता है कि जो लोग उनके बारे में कुछ नहीं जानते, वे इतनी जल्दी इस बात पर कूद पड़े और उनके बारे में घटिया बातें कहने लगे!"

    कई दिव्यांग बच्चों की कर चुकी हैं मदद

    अभिनेता ने याद किया कि जया से उनकी पहली मुलाकात 14 साल की उम्र में हुई थी, जब वे अपने माता-पिता को दृष्टिबाधित, नेत्रहीन और ऑटिज़्म से पीड़ित बच्चों के लिए मुंबई स्थित एक एनजीओ डीड्स के सहयोग से पहली बार आयोजित क्विज में मदद कर रहे थीं। सुशांत ने याद किया कि उनकी मां ने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनने के लिए मशहूर हस्तियों से संपर्क करने की कोशिश की थी।"

    उठाती हैं लोगों के परिवार का खर्च

    सुशांत ने बताया कि वहां रवीना टंडन, युवराज सिंह और जया बच्चन थे। अभिनेता ने बताया कि जया उनकी मां के संपर्क में रहती थीं और विभिन्न शहरों, कस्बों और गांवों में कई बच्चों की शिक्षा, मासिक और वार्षिक राशन, यहां तक कि उनके परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों और जरूरी सामानों के लिए अतिरिक्त पैसे भी मुहैया कराती थीं। सुशांत ने बताया कि बदले में जया ने बस इतना कहा कि मीडिया वहां न आए। जया ने एचआईवी संक्रमित बच्चों के लिए अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर 'पा' की विशेष स्क्रीनिंग भी आयोजित की थी।

