सनी देओल की Suryaa में 7 गाने, फुल एल्बम आउट; कुमार सानू-उदित नारायण समेत 13 सिंगर्स ने मिलकर गाए गीत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रामायण पार्ट 1 (Ramayana Part 1) की रिलीज के बाद सनी देओल (Sunny Deol) एक और फिल्म सूर्या (Suryaa) में नजर आएंगे। यह फिल्म 15 दिनों बाद सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म की रिलीज से पहले ही इसका फुल एल्बम जारी हो गया।

सूर्या का फुल एल्बम सूर्या के फुल एल्बम को जारी करते हुए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेकर्स ने लिखा है, "प्यार, दोस्ती, क्रोध और खुशी। सूर्या के साथ सबका अनुभव करो।" फिल्म में कुल सात गाने हैं जिनकी लिस्ट यहां रही...

सुनियो जरा - कुमार सानू, उदित नारायण, अनुपम अमोद

ढोला जी - श्रेया घोषाल, जावेद अली, स्वरूप खान

जिंदा हूं - विजय येसुदास

मीठा पानी - सोनू निगम

हां करदी - राज बर्मन, नीति मोहन

ढोला जी- दिव्य कुमार वर्जन - श्रेया घोषाल, दिव्य कुमार, स्वरूप खान

मीठा पानी- क्लब मिक्स - सोनू निगम

सूर्या थीम - महर्या

नहीं गुड़िया - स्मिता अधिकर्व इनमें से दो गाने 'सुनियो जरा' और 'ढोला जी' पहले ही जारी हो गए थे। अब इसका पूरा एल्बम जारी किया गया है।