पिता को याद करके भावुक हुए Ramayana के 'हनुमान', धर्मेंद्र के फार्महाउस से Sunny Deol ने शेयर किया वीडियो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली।अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) अपने पिता धर्मेंद्र (Dharmendra) के बहुत करीब थे। पिता के निधन के बाद वह कई मौकों पर उन्हें याद कर चुके हैं। अब अभिनेता ने अपने पिता को याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया है।

दरअसल, सनी देओल हाल ही में अपने बेटे करण देओल (Karan Deol) के साथ धर्मेंद्र के फार्महाउस गए। अभिनेता ने वहां से वीडियो शेयर करते हुए बताया कि वह अपने पिता को कितना याद करते हैं। पिता को याद कर भावुक हुए सनी देओल सनी देओल ने 5 नवंबर को इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें किसान खेतों में काम करते हुए सूखी फसलों के गट्ठर इकट्ठा करते और उन्हें पारंपरिक तरीके से एक ड्रम पर पीटकर अनाज निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सनी देओल फार्महाउस में घूमते हुए और अपने बेटे के साथ कुछ खास पल बिताते हुए नजर आते हैं।