रामायणम् में दिखी Sunny Deol के हनुमान 'अवतार' की पहली झलक, बुलंद आवाज में गूंजा 'जय श्री राम' का नारा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक नीतेश तिवारी और निर्मात मल्होत्रा बहुचर्चित फिल्म रामायणम् (Ramayana) आज से दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज की जा चुकी है। फिल्म में रणबीर कपूर के भगवान राम और यश के रावण किरदार की चर्चा हर तरफ हो रही है। लेकिन 3 घंटे से अधिक लंबी इस फिल्म से अभिनेता सनी देओल के हनुमान लुक की पहली झलक ने सभी को सरप्राइज किया है।

भगवान हनुमान के किरदार में सनी देओल (Sunny Deol) का लुक काफी दमदार और अद्भुत लग रहा है। इसका अंदाजा आप खुद उनकी तस्वीरों को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। रामायणम् से सामने आया सनी देओल का हनुमान लुक 4000 करोड़ की रामायणम् रिलीज डे को लेकर सिनेमाई गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसका बड़ा कारण फिल्म से सनी देओल का हनुमान लुक भी माना जा रहा है, जिसका एकमात्र झलक ने सिनेमाघरों में धूम मचा दी है। रामायणम् पार्ट-1 के अंत में पोस्ट क्रेडिट सीन्स के दौरान सनी देओल के हनुमान किरदार का अद्भुत नाजारा पेश किया है।

जिसको लेकर सिनेप्रेमियों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं मेकर्स की तरफ से सनी के इस लुक को अब तक रिवील नहीं किया गया था, जबकि फिल्म की पूरी कास्ट और पात्रों की झलक रिलीज से पहले ही पेश की जा चुकी थी।