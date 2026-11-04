Exclusive: 6 बार रिजेक्ट हुआ था Ramayana का 'जुड़ी जोड़ी' गाना, 'राम-सिया' के विवाह गीत की कहानी है दिलचस्प

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर स्टारर रामायण (Ramayana) की कास्टिंग, एडिटिंग और VFX के साथ-साथ चर्चा इसके म्यूजिक की भी है। फिल्म का म्यूजिक एआर रहमान ने तैयार किया है, गाने कुमार विश्वास ने लिखे हैं और बॉलीवुड के दिग्गज गायकों ने आवाज दी है।

रामायण फिल्म के अब तक चार गाने रिलीज हो चुके हैं। फिल्म का गाना 'जुड़ी जोड़ी' सबसे ज्यादा पसंद किया गया। यह राम-सिया का विवाह गीत था जिसे कुमार विश्वास ने लिखा है। मगर क्या आपको पता है कि 'जुड़ी जोड़ी' गाना जो बहुत पसंद किया गया, उसे प्रोड्यूसर ने 7वीं बार में अप्रूव किया था।

कई बार रिजेक्ट हुआ गाना दरअसल, कुमार विश्वास ने राम-सिया के विवाह पर एक गीत बनाया लेकिन नमित मल्होत्रा को शुरू में वह खास नहीं लगा। 7वीं बार में उन्होंने जब कुमार विश्वास के लिखे बोल सुने तो वह तुरंत बोले कि उन्हें यही चाहिए था। खुद कुमार विश्वास ने रामायण के प्रिव्यू के दौरान इसका खुलासा किया।