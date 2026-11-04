आ गया Ramayana का फर्स्ट रिव्यू, रणबीर-यश से ज्यादा इस एक्टर की हुई तारीफ; बस फिल्म में रह गई ये कमी

Ramayana is a blockbuster of truly epic proportions, delivering some of the absolute best action set pieces Indian cinema has ever seen. But beyond the breathtaking visual spectacle, the film's biggest strength is Nitesh Tiwari's astute direction. This is entirely his ship, and he sails it with supreme control. The casting is perfection: Ranbir, Sai, and Yash all hit it completely out of the park. A special shoutout to Ravi Dubey-he absolutely smashes it as Laxman. Surprisingly the film has some wholesome humorous scenes that include him While there are minor technical hiccups along the way (a few de-aging shots in night sequences feel slightly off) but the film is edited so tightly that you barely notice. Every single risk taken by DNEG and Namit Malhotra has paid off magnificently, with each action sequence outdoing the last. Nothing is going to stop this film from becoming a historic blockbuster. My only advice is PLEASE WATCH ON THE BIGGEST SCREEN POSSIBLE Do not judge this by cheap leaks or resort to piracy-this is made for the big screen. I was sobbing in the end after the Jatayu fight scene