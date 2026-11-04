Ramayana में यश पर भी भारी पड़ गया यंग 'रावण'! 16 हजार करोड़ के मालिक के बेटे का हुआ डेब्यू

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में फिल्म रामायणम् (Ramayana) का नाम काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दीवाली के खास मौके को मद्देनजर रखते हुए इस माइथोलॉजिकल फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा।

इस बीच रामायणम् को लेकर एक अहम जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस मूवी में यंग रावण का किरदार निर्माता नमित मल्होत्रा (Namit Malhotra) के बेटे राघव निभा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं।

रामायणम् में रावण बना एक और एक्टर लंबे समय से फिल्म रामायणम् का नाम इसकी बड़ी कास्ट को लेकर चर्चा में बना हुआ है। फिल्म में मूलरूप से रावण का किरदार साउथ सिनेमा के सुपरस्टार यश (Yash) निभा रहे हैं। लेकिन मूवी में रावण की बैकग्राउंड स्टोरी दिखाने के लिए उसमें यंग रावण के किरदार को भी शामिल किया गया है, जिसे फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा के बेटे राघव मल्होत्रा ने प्ले किया है।

मालूम हो कि नमित मल्होत्रा 16 हजार करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं और अब वह अपनी फिल्म रामायणम् के जरिए बेटे राघव को भी फिल्मी दुनिया में लॉन्च कर रहे हैं। नमित ने कई मौके पर इस बात का खुलासा किया है ये फिल्म उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके लिए उन्होंने 4000 करोड़ के बजट का दांव खेला है, जोकि रामायणम् के दोनों पार्ट्स को मिलाकर है।