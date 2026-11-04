Ramayana ने एडवांस बुकिंग में बॉक्स ऑफिस पर ला दी सुनामी, रिलीज से पहले 100 करोड़ पार पहुंचा कलेक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नितेश तिवारी की 'रामायण' (Ramayana) को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट है। इसमें रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे।

फिल्म 5 नवंबर 2026 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। आमतौर पर, किसी फिल्म की एडवांस बुकिंग उसकी रिलीज से कुछ दिन पहले शुरू होती है, लेकिन 'रामायण' की एडवांस बुकिंग रिलीज से 16 दिन पहले ही शुरू हो गई। फिल्म की प्री-रिलीज बिक्री अच्छी रही है।

कितना है फिल्म का बजट? दूसरा ये फिल्म 4000 करोड़ के बड़े बजट में बन रही है इसलिए लोगों का ध्यान और आकर्षित कर रही है। आइए देखते हैं इसका आज का रिपोर्ट कार्ड कि फिल्म ने एक दिन पहले तक कितना कलेक्शन कर लिया है?

सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, एडवांस बुकिंग के दौरान 'रामायण' के अब तक 28 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। इसमें ब्लॉक की गई सीटें भी शामिल हैं। इसने 107.63 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है। वहीं, ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें, तो फिल्म के 22 लाख से ज्यादा टिकट बिके हैं और इसने 86.02 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है।

फिल्म के पहले दिन के लिए अब तक 10 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं और ब्लॉक की गई सीटों को मिलाकर इसने 41.46 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है। वहीं, ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें, तो फिल्म ने 9 लाख से ज्यादा टिकट बेचकर 35.29 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है।