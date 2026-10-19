Suryaa Teaser: जन्मदिन पर दहाड़े Sunny Deol... 'भगवान' कहे जाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ खोला मोर्चा; देखें टीजर
सनी देओल (Sunny Deol) की नई फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' (Suryaa Teaser) का टीजर उनके 69वें जन्मदिन पर जारी हो गया है।
HighLights
सनी देओल की फिल्म 'सूर्या' का टीजर रिलीज
फिल्म भ्रष्ट मेडिकल सिस्टम के खिलाफ खोलेगी मोर्चा
'सूर्या: अंत से आरंभ तक' 20 नवंबर 2026 को आएगी
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) सिनेमाघरों में एक बार फिर से दहाड़ने आ रहे हैं। दरअसल सलमान खान जल्द ही फिल्म सूर्या में दिखने वाले हैं। फिल्म को लेकर फैंस में उत्साह भी है। इससे पहले मेकर्स ने पोस्टर के जरिए पहले ही दर्शकों का ध्यान खींचा है और अब फिल्म का टीजर सनी देओल के 69वें जन्मदिन के खास मौके पर आया है।
रिलीज हुआ 'सूर्या' का टीजर
दरअसल सनी देओल (Sunny Deol) बैक टू बैक इन दिनों अपनी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं। बंटवारा 1947 के बाद सनी देओल अपनी कमर कस चुके हैं और एक बार फिर से धमाकेदार कहानी के साथ दर्शकों का दिल जीतने आ रहे हैं। सनी देओल फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' में नजर आएंगें।
हाल ही में टीजर सामने आया है, जिसमें सनी देओल का वही दमदार अंदाज दिखा है। टीजर (Suryaa Sunny Deol) की शुरुआत सनी देओल के डायलॉग से होती है, जिसमें वह कहते हैं कि एक इंसान डॉक्टर को भगवान मानता है...। इसके बाद कहानी मेडिकल सिस्टम से जुड़ी घटनाओं के एक परेशान करने वाले जाल में ले जाती है।
जो मामला शुरुआत में निजी लगता है, वह धीरे-धीरे एक बड़े षड्यंत्र का रूप ले लेता है, जहां सूर्या उस सच पर सवाल उठाता है जिसे बाकी लोगों ने चुपचाप स्वीकार कर लिया था। मतलब इस बार कहानी मेडिटल सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होगी।
क्या है फिल्म की कहानी?
दरअसल फिल्म (SURYAA: Ant Se Aarambh Tak Teaser) के टीजर को देखने के बाद ये समझ आता है कि इस बार सनी देओल उन लोगों को उजागर करेंगे जिन्होंने सिस्टम में बैठकर भ्रष्टाचार किया है। मतलब वो डॉक्टर्स जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वो मरीजों को लूटते हैं और पैसों के लिए लोगों की जान तक की परवाह नहीं करते हैं।
टीजर में सनी देओल का वही अंदाज दिखा है, जिसमें वो दमदार डायलॉग्स बोलते हुए नजर आए हैं। वहीं टीजर में दावा किया गया है कि ये फिल्म "अविश्वसनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित" है और दर्शकों को "हमारे मेडिकल सिस्टम के चौंकाने वाले सच" की ओर इशारा करती है।
इस फिल्म के टीजर (Suryaa teaser) में रवि किशन (Ravi Kishan), प्रज्ञा जायसवाल (Pragya Jaiswal) की भी झलक नजर आई है। इन सितारों के अलावा फिल्म तनुश्री चक्रवर्ती, मनीष वाधवा, टीनू आनंद, विरती वाघानी, जिस्सू सेनगुप्ता, खालिद सिद्दीकी, अनूप त्रिवेदी और रोहित तिवारी भी अहम भूमिकाओं में हैं।
फिल्म को एम. पदमकुमार ने डायरेक्ट किया है और दीपक मुकुट, हेमंत मुकुट और लोकेश मुकुट ने इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म सूर्या: अंत से आरंभ तक 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
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