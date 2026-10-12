'अंत से आरंभ तक' सिनेमाघरों में दहाड़ेंगे सनी देओल, नई फिल्म Suryaa का हुआ धमाकेदार एलान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म बंटवारा 1947 की असफलता के बाद से अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) का नाम कमबैक मूवीज को लेकर बीते समय से चर्चाओं में बना हुआ था। अब सनी की नई फिल्म सूर्या (Suryaa) का आधिकारिक एलान मेकर्स की तरफ से हो गया है।

इसका फर्स्ट लुक पोस्टर देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉक्स ऑफिस पर एक्टर की दमदार वापसी अब तय है। इतना ही नहीं मेकर्स ने ये भी जानकारी दी है कि सनी देओल की अपकमिंग मूवी सूर्या को बड़े पर्दे पर कब रिलीज किया जाएगा।

सनी देओल की अगली फिल्म सूर्या लंबे समय से फिल्ममेकर्स कमल मुकुट और दीपक मुकुट की अनटाइटल फिल्म को लेकर सनी देओल का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा था। अब इस मूवी के ऑफिशियल टाइटल की अनाउंसमेंट सूर्या के रूप में हुई है। 12 अक्टूबर सोमवार को सनी ने सोशल मीडिया पर सूर्या से अपने फर्स्ट लुक की झलक शेयर की है, जिसमें अभिनेता सिगरेट पीते हुए इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं।