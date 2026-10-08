Sunny Deol के साथ नाना पाटेकर का वो खास वादा... 2 साल पहले ली थी प्रतिज्ञा; हमेशा के लिए रह गया अधूरा!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नाना पाटेकर के निधन के बाद हिंदी सिनेमा में शोक की लहर छाई है। हर तरफ नाना के बारे में जमकर चर्चा हो रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर नाना पाटेकर (Nana Patekar) का एक पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें नाना अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) से खास वादा करते हुए नजर आ रहे हैं।

ऐसे में आइए जानते हैं कि नाना पाटेकर ने सिनेमा के तारा सिंह के साथ कौन सा प्रॉमिश किया था, जो अब कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। नाना पाटेकर ने किया था वादा दरअसल 2 साल पहले अभिनेता नाना पाटेकर निर्देशक अनिल शर्मा की फिल्म वनवास में नजर आए थे। ये वही अनिल शर्मा हैं, जो सनी देओल के साथ गदर और गदर 2 जैसी बड़ी फिल्म कर चुके हैं। उस वक्त वनवास के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर सनी देओल भी फिल्म की कास्ट के साथ शामिल हुए।