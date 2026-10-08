नाना पाटेकर के निधन के बाद Salman Khan ने लिया बड़ा फैसला, कैंसिल कर दिया ग्रैंड इवेंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वेटरन एक्टर नाना पाटेकर (Nana Patekar) के निधन से हिंदी सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है। करीब 5 दशकों तक फिल्मी दुनिया में बतौर अभिनेता राज करने नाना की मौत से फिल्मी हस्तियों के दिल टूट गए हैं और हर कलाकार गम में डूबा हुआ नजर आ रहा है।

इस बीच सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने नाना पाटेकर के देहांत के बाद बड़ा फैसला लिया है और अपना एक ग्रैंड इवेंट प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं- सलमान ने कैंसिल किया इवेंट नाना पाटेकर की मौत की खबर सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया है। सिनेमा जगत के तमाम सेलेब्स सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस बीच एनडीटीवी की खबर के अनुसार ये जानकारी सामने आ रही है कि सलमान खान ने नाना पाटेकर के निधन को जहन में रखते हुए 8 अक्टूबर को मुंबई में होने वाले एक रियल स्टेट इवेंट को कैंसिल कर दिया है।

बता दें कि सलमान खान ने अभी तक सोशल मीडिया पर नाना पाटेकर को लेकर कोई पोस्ट शेयर नहीं किया है। हालांकि, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन, रितेश देशमुख, राजपाल यादव, जूही चावला और संजय दत्त जैसे कई कलाकारों ने नाना को सोश मीडिया पर श्रद्धांजलि दी है।