'अबे, तुझसे पैसे लूंगा...', रोहित शेट्टी की ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए Nana Patekar ने छोड़ी थी फीस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 8 अक्टूबर का दिन हिंदी सिनेमा जगत के लिए बुरा दिन साबित हुए है। वेटरन एक्टर नाना पाटेकर (Nana Patekar) का निधन 75 साल की उम्र में हो गया है। इंडस्ट्री के तमाम सेलेब्स उनकी मौत पर शोक जता रहे हैं। इस मामले में नया नाम बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी का शामिल हो रहा है।

रोहित ने एक लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नाना पाटेकर के निधन पर शोक जताया है और एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए बताया कि नाना ने उनसे एक फिल्म के लिए फीस नहीं ली थी। रोहित शेट्टी ने जताया शोक अभिनेता नाना पाटेकर की मौत की खबर सुनने के बाद निर्देशक रोहित शेट्टी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में रोहित ने नाना संग अपनी खास बातचीत और उस फिल्म का किस्सा साझा किया, जिसके लिए एक्टर ने फीस नहीं ली थी। रोहित शेट्टी ने लिखा है-