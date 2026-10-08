नाना पाटेकर के निधन पर ये क्या बोल गईं Tanushree Dutta? एक्ट्रेस का शॉकिंग रिएक्शन हुआ वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर नाना पाटेकर (Nana Patekar) का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। नाना की मौत की खबर सामने आने के बाद हिंदी सिनेमा में मातम पसर गया है और तमाम सेलेब्स इस दिग्गज को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

इस मामले में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता (Tanushree Dutta) भी पीछे नहीं रही हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर नाना पाटेकर के देहांत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि, अपने इस रिएक्शन में तनुश्री ने कुछ ऐसा कहा दिया है, जो फिलहाल चर्चा का विषय बन गया है।

नाना पाटेकर की मौत पर तनुश्री दत्ता का रिएक्शन 8 अक्टूबर सुबह 5:20 पर डॉक्टर ने नाना पाटेकर को मृत घोषित कर दिया और उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई। अब अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने नाना की मौत की खबर सुनने के बाद अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरी में प्रतिक्रिया व्यक्त की है और बोला है-

इस इवेंट के लिए मैंने अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर रखी थी। मैं लाइव आना चाहती थी, कंटेंट पोस्ट करना चाहती थी। अब मुझे चिंता हो रही है कि शाम को सारा मीडिया ईविल डेड में दिलचस्पी लेगा। इसलिए, मैं ये बताना चाहती हूं कि जब मुझे समझ आ जाएगा कि मुझे कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तब मैं इस मामले पर स्पष्ट प्रतिक्रिया दूंगी। फिलहाल तो उनके (नाना पाटेकर) परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।

इस तरह से नाना पाटेकर के देहांत पर अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने पहली प्रतिक्रिया दी है। मालूम हो कि एक विवाद को लेकर नाना और तनुश्री का नाम काफी चर्चा में रहा था। नाना और तनुश्री का विवाद साल 2018 में MeToo आंदोलन की शुरुआत के जरिए नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता का विवाद काफी गर्माया था। तनुश्री दत्ता ने उस वक्त अभिनेता पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और बताया था कि फिल्म हॉर्न ओके (2008) के एक गाने की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने उन्हें गलत तरीके से छुआ और डांस स्टेप्स सिखाने के बहाने अनुचित व्यवहार किया।