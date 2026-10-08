पर्दे पर आखिरी बार दिखेगी Nana Patekar की झलक, मौत से पहले पूरी कर ली थी हॉरर कॉमेडी फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा के वेटरन एक्टर नाना पाटेकर (Nana Patekar) अब इस दुनिया में नहीं रहे। 75 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के चलते नाना पाटेकर का निधन हो गया है। उनके देहांत से सिनेमा जगत में शोक की लहर छा गई है। इस बीच नाना पाटेकर के एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म की जानकारी सामने आ गई है।

जिसके जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि बड़े पर्दे पर आखिरी बार बतौर अभिनेता नाना पाटेकर की झलक कब और किस मूवी में देखने को मिलेगी। नाना पाटेकर की आखिरी फिल्म कौन सी? बतौर अभिनेता नाना पाटेकर ने हिंदी सिनेमा में करीब 5 दशक तक राज किया। इस दौरान उन्होंने कई शानदार मूवीज के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इस बीच नाना पाटेकर के निधन के बाद उनकी लास्ट फिल्म की चर्चा तेज हो गई है, जोकि मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी मूवी शक्ति शालिनी (Shakti Shalini) होगी। इस मूवी में नाना आपको अहम किरदार में नजर आएंगे।

कब रिलीज होगी शक्ति शालिनी? आपको बता दें कि वैसे तो नाना पाटेकर और अनीत पड्डा स्टारर फिल्म शक्ति शालिनी को इसी साल दिसंबर के महीने में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था। लेकिन शाह रुख खान स्टारर फिल्म किंग के साथ क्लैश की वजह से इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया है और बताया जा रहा है कि अगले साल 2027 में नाना पाटेकर की आखिरी फिल्म शक्ति शालिनी थिएटर्स में एंट्री मारेगी।