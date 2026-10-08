क्रांतिवीर से लेकर वेलकम तक, नाना पाटेकर की सर्वश्रेष्ठ फिल्में; तीन बार जीता था नेशनल अवॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 75 साल की उम्र में दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर (Nana Patekar) का निधन हो गया है। उनके देहांत से यकीनन तौर पर हिंदी सिनेमा में एक युग अंत हो गया है। करीब 5 दशक तक बतौर एक्टर इंडस्ट्री में राज करने वाले नाना ने अपने एक्टिंग करियर के दौरान कई शानदार मूवीज काम किया। इस बीच हम आपको नाना पाटेकर के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। जिनकी लिस्ट इस प्रकार है-

नाना पाटेकर की यादगार फिल्में साल 1978 में आई फिल्म गमन से बतौर अभिनेता नाना पाटेकर ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। अपने सुनहरे एक्टिंग करियर के दौरान नाना ने करीब 55-60 हिंदी फिल्मों में काम किया था, जिन्होंने उन्हें सिनेमा जगत का सुपरस्टार बनाया। आइए नाना पाटेकर की कुछ सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं-

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परिंदा (Parinda)-1989

प्रहार (Prahaar)-1991

तिरंगा (Tiranga)- 1993

क्रांतिवीर (Krantiveer)-1994

अग्निसाक्षी (Agni Sakshi)-1996

यशवंत (Yeshwant)- 1997

शक्ति ( Shakti: The Power) 2002

अब तक छप्पन (Ab Tak Chhappan)- 2004

अपहरण (Apaharan)- 2005

वेलकम (Welcome) 2007 इन फिल्मों के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार इसके अलावा बात की जाए नाना पाटेकर की उन फिल्मों के बारे में जिनके लिए उन्होंने बतौर अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को अपने नाम किया था। इस मामले में उनकी तीन मूवीज के नाम शामिल होते हैं, जिनके लिए अलग-अलग श्रेणी में उन्होंने नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता था।