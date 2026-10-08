बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर का निधन, गोवा के घर में आया कार्डियक अरेस्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता नाना पाटेकर का निधन हो गया है। वह 75 वर्ष के थे।

एएनआई के मुताबिक, नाना पाटेकर को उनके गोवा स्थित घर में अचेत अवस्था में पाया गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मणिपाल अस्पताल के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर ने कहा कि लगातार 45 मिनट तक CPR देने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम किया जाएगा।

प्रारंभिक जांच में बताया जा रहा है कि नाना पाटेकर को कार्डियक अरेस्ट आया था। परिवार और करीबी सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई है।