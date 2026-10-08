'गीली लकड़ियों पर मत जलाना,' मौत से पहले नाना पाटेकर की थी ये आखिरी इच्छा; अंतिम संस्कार के लिए दिया था निर्देश

राज्य ब्यूरो, जागरण कोलकाता: दिवंगत बालीवुड अभिनेता नाना पाटेकर (Nana Patekar) ने अपने अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां खुद ही संग्रह कर रखी थीं। तीन साल पहले नाना ने एक साक्षात्कार में कहा था कि अंतिम संस्कार के लिए 12 मन लकड़ी की जरूरत पड़ती है। अंतिम समय में उनकी इतनी ही संपत्ति रहेगी। ये लकड़िया उन्होंने संग्रह कर रखी हुई हैं।

मुझे गीली लकड़ियों पर न जलाना अपनी सशक्त अदाकारी व बेबाक बयानों के लिए चर्चित रहे नाना ने यह भी कहा था कि उन्हें गीली लकड़ियों पर न जलाया जाए (Nana Patekar Funeral)। इसका कारण पूछने पर उन्होंने कहा था कि गीली लकड़ियां जलने पर धुआं उठेगा, जिससे उनकी चिता के सामने खड़े सभी लोगों की आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाएंगे।

नाना ने मृत्यु के बाद परिवार को उनकी तस्वीर न लगाने का भी दे रखा था निर्देश नाना ने आगे कहा था कि मृत्यु के दो-चार दिन बाद कोई याद नहीं रखता। उन्होंने अपने परिवार को यह निर्देश दे रखा है कि मृत्यु के बाद उनकी कोई तस्वीर न लगाई जाए। नाना ने कहा था कि वे मृत्यु में विश्वास करते हैं इसलिए जिंदगी की सच्चाई को जानते हैं और साधारण तरीके से जीवन यापन करना पसंद करते हैं।