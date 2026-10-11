किशोर कुमार के बेटे ने गाया था सनी देओल की 'मोहब्बत' का फरमान, 90s का लव सॉन्ग बना 'आशिकों का एंथम'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के महान सिंगर रहे किशोर कुमार को भला कौन नहीं जानता है। किशोर दा की तरह उनके बेटे अमित कुमार ने भी बॉलीवुड फिल्मों के लिए कई शानदार गीत गाए। उनमें से एक गाना अभिनेता सनी देओल पर भी फिल्माया गया था, जो पिछले 32 सालों से बेस्ट एवर रोमांटिक सॉन्ग माना जाता है।

आज भी सनी देओल (Sunny Deol) के उस लव सॉन्ग को आशिकों का एंथम माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन से गाने के बारे में जिक्र किया जा रहा है। सनी देओल का लव सॉन्ग यूं तो अभिनेता सनी देओल को हमेशा से हिंदी सिनेमा का एक्शन किंग माना जाता है। 90 का दशक उनके करियर का सबसे शानदार और यादगार दौर रहा। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ एक्शन मूवीज कीं, बल्कि कई कल्ट रोमांटिक गीतों को सनी पाजी पर फिल्माया गया था। जिनमें से एक गाना सा 1994 में आई फिल्म इम्तिहान का रहा था, जिसके बोल थे- इस तरह आशिकी का...(Is Tarah Aashiqui Ka)।

अमित कुमार (Amit Kumar) की जादुई आवाज में सनी देओल की फिल्म इम्तिहान (Imtihaan) का ये गाना आज भी अमर हैं और प्यार में डूबे लोग इसे काफी सुनना पसंद करते हैं। इसी वजह से इस तरह आशिकी का... गीत हर किसी का पसंदीदा माना जाता है।