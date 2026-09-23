32 साल पहले शराब के नशे में लिखा गया था Suniel Shetty का गाना, आज भी कल्ट है कुमार सानू का 90s वाला सॉन्ग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा जगत के लिए 90 का दशक सबसे यादगार दौर माना जाता है। इस एरा में जहां एक तरफ कई कल्ट मूवीज आईं, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के सबसे आईकॉनिक सॉन्ग्स भी 90s में ही रिलीज किए गए थे। इस आधार पर आज हम आपको सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) के एक पॉपुलर गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे गीतकार ने शराब के नशे में लिखा था। आइए जानते हैं कि वह कौन सा गीत था।

सुनील शेट्टी का कल्ट गाना अभिनेता सुनील शेट्टी को 90 का सुपरस्टार माना जाता है। अपने शानदार एक्टिंग करियर के दौरान उन्होंने कई हिट फिल्में दीं, जिनमें एक मूवी गोपी किशन भी रही, जिसे 1994 में सिनेमाघरों रिलीज किया गया था। इस मूवी में सुनील ने दोहरी भूमिका निभाई और अभिनेत्री करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) संग उनका एक गाना काफी पॉपुलर हुआ था, जिसका टाइटल था- हाय हुकू हाय हुकू हाय हाय... (Haye Hukku Haye Hukku Song)।

उन्होंने बताया- इस गाने के बनाने से एक रात पहले मैं अपने दोस्तों के साथ खूब शराब पी थी। सुबह तक हैंगओवर में रहे और तभी संगीतकार आनंद-मिलिंद का कॉल आ गया कि एक गाना बनाना है सुनील शेट्टी की फिल्म है।

मेरे दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा था। फिर आनंद साहब खुद ही इसकी धुनें गुनगुनाने लगे और इसी के साथ मैंने अपनी लाइन जोड़ दीं, हाय हुकू हाय हुकू हाय हाय...। इस तरह से ये गाना बनकर तैयार हुआ।