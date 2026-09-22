29 साल पुराने आइकॉनिक गाने का Mirzapur The Movie में डाला गया नया वर्जन, एक-एक लाइन को सुनकर तड़प जाएगा आशिक

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। हनुमान अंश (Hanuman Ansh) के सामने मिर्जापुर द मूवी भले ही बॉक्स ऑफिस की गद्दी पर बैठ न सकी हो, लेकिन इस फिल्म का भौकाल कम नहीं हुआ है। पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु शर्मा स्टारर यह फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 217 करोड़ और ग्लोबली 315 करोड़ की कमाई कर चुकी है।

हालांकि, फिल्म की सफलता के बीच अब मेकर्स ने मिर्जापुर द मूवी का एक नया गाना रिलीज किया है, जिसकी धुन और कुछ लाइनें 29 साल पुराने आइकॉनिक गाने से ली गई हैं, लेकिन जब आप यह गाना सुनेंगे तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यह किसी आइकॉनिक गाने का रीमेक है।

मधुर शर्मा ने गाया 29 साल पुराने गाने का नया वर्जन हाल ही में मिर्जापुर द मूवी (Mirzapur The Movie) के मेकर्स ने क्राइम थ्रिलर फिल्म से जिस नए गाने को रिलीज किया है, उसे मधुर शंकर ने अपनी सूदिंग आवाज में गाया है। गाने के लिरिक्स सांसो की माला है, जो 29 साल पुराने कविता कृष्णमूर्ति के गाए गाने का रीमेक वर्जन है, जिसे उन्होंने फिल्म शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म कोयला में गाया था।

हालांकि, उससे भी पहले नुसरत फतेह अली खान ने सांसो की माला (Saason Ki Mala Song) गाने को साल 1985 में यूनाइटेड किंगडम में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान गाया था, जो उस समय पर एक बड़ा हिट हुआ था। मिर्जापुर द मूवी में जब आइकॉनिक गाने को दोबारा रिक्रिएट किया गया तो म्यूजिक कंपोजर और लिरिसिस्ट के तौर पर नुसरत फतेह अली खान को क्रेडिट दिया गया। सांसो की माला के गाने के म्यूजिक प्रोड्यूसर वैभव पानी हैं।