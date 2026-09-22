सोमवार को बदला Mirzapur: The Movie की कमाई का गणित, ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर की शॉकिंग कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, जितेंद्र कुमार जैसे सितारों से सजी गैंगस्टर ड्रामा 'मिर्जापुर: द मूवी' ने 4 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी और अब इसने बॉक्स ऑफिस पर 18 दिन पूरे कर लिये हैं। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ ग्लोबली भी अच्छी कमाई है। अब आइए जानते हैं फिल्म ने 18वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की?

मिर्जापुर: द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18 सैकनिल्क के मुताबिक, मिर्जापुर: द मूवी (Mirzapur: The Movie) ने पहले दिन 25.75 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला है। इसके बाद फिल्म ने पहले वीकेंड तक जबरदस्त कमाई की थी। दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई लेकिन फिर भी इसके कलेक्शन की रफ्तार अच्छी बनी रही।

इस कलेक्शन के साथ फिल्म की टोटल नेट इंडिया कमाई 217.60 करोड़ रुपये और ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 259.09 करोड़ रुपये हुई है। वर्ल्डवाइड की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 315.34 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की है। हालांकि फिल्म का एक दिन का ग्लोबल कलेक्शन 0.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

मिर्जापुर: द मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 18- 1.90 करोड़ रुपये नेट इंडिया कलेक्शन- 217.60 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड कलेक्शन- 315.34 करोड़ रुपये मिर्जापुर: द मूवी के बारे में मिर्जापुर: द मूवी, प्राइम वीडियो की हिट सीरीज मिर्जापुर पर आधारित है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदू शर्मा, अली फजल, जितेंद्र कुमार, रवि किशन जैसे कलाकारों ने काम किया है। फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और इसे दुनियाभर के दर्शकों ने पसंद किया है।