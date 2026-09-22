लौट आया इमरान हाशमी और Himesh Reshammiya का पुराना जादू, Gunmaaster G9 के पहले गाने का टीजर आउट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म आवारापन 2 की अपार सफलता के बाद अभिनेता इमरान हाशमी अपनी अगली फिल्म गनमास्टर जी9 में नजर आएंगे। लंबे समय से गनमास्टर जी9 (Gunmaaster G9) का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है और अब इस मूवी के पहले सॉन्ग अफसाना बनाया आपने... का टीजर भी रिलीज कर दिया गया है।

खास बात ये है कि गनमास्टर जी9 के इस गीत के जरिए इमरान हाशमी और गायक हिमेश रेशमिया की पुरानी जोड़ी का जादू लौट आया है। इतना ही इस बात की जानकारी भी सामने आई है कि गनमास्टर जी9 का अफसाना बनाया आपने... कब रिलीज किया जाएगा।

कब रिलीज होगा अफसाना बनाया आपने... गीत मंगलवार को अभिनेता इमरान हाशमी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर अपकमिंग फिल्म गनमास्टर जी9 के पहले गाने अफसाना बनाया आपने... (Afsaana Banaaya Aapne ) का टीजर शेयर किया है। इसके साथ ही एक्टर ने इस बात की जानकारी भी दी है कि 23 सितंबर यानी बुधवार को इस सॉन्ग रिलीज कर दिया जाएगा। अफसाना बनाया आपने... के टीजर में आपको इमरान हाशमी और एक्ट्रेस जेनेलिया की झलक देखने को मिलेगी।