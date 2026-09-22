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लौट आया इमरान हाशमी और Himesh Reshammiya का पुराना जादू, Gunmaaster G9 के पहले गाने का टीजर आउट

By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
Published: Tue, 22 Sep 2026 12:44 PM (IST)

अभिनेता इमरान हाशमी की अगली फिल्म गनमास्टर जी9 के पहले गाने का टीजर रिलीज कर दिया गया है।

गनमास्टर जी9 का पहला गाना (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

गनमास्टर जी9 का पहला गाना (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

HighLights

  1. फिल्म गनमास्टर जी9 का पहला गाना

  2. इमरान हाशमी के सॉन्ग का टीजर आउट

  3. हिमेश रेशमिया की आवाज और म्यूजिक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म आवारापन 2 की अपार सफलता के बाद अभिनेता इमरान हाशमी अपनी अगली फिल्म गनमास्टर जी9 में नजर आएंगे। लंबे समय से गनमास्टर जी9 (Gunmaaster G9) का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है और अब इस मूवी के पहले सॉन्ग अफसाना बनाया आपने... का टीजर भी रिलीज कर दिया गया है।

खास बात ये है कि गनमास्टर जी9 के इस गीत के जरिए इमरान हाशमी और गायक हिमेश रेशमिया की पुरानी जोड़ी का जादू लौट आया है। इतना ही इस बात की जानकारी भी सामने आई है कि गनमास्टर जी9 का अफसाना बनाया आपने... कब रिलीज किया जाएगा।

कब रिलीज होगा अफसाना बनाया आपने... गीत

मंगलवार को अभिनेता इमरान हाशमी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर अपकमिंग फिल्म गनमास्टर जी9 के पहले गाने अफसाना बनाया आपने... (Afsaana Banaaya Aapne ) का टीजर शेयर किया है। इसके साथ ही एक्टर ने इस बात की जानकारी भी दी है कि 23 सितंबर यानी बुधवार को इस सॉन्ग रिलीज कर दिया जाएगा। अफसाना बनाया आपने... के टीजर में आपको इमरान हाशमी और एक्ट्रेस जेनेलिया की झलक देखने को मिलेगी। 

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g9song

गनमास्टर जी9 के अफसाना बनाया आपने... का टीजर देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट हाई हो गई है और वे इसकी रिलीज के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। ये लाजिमी भी है कि क्योंकि जब-जब इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) और हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) की जोड़ी ने कोई गाना तैयार किया है, वह कल्ट क्लासिक बना है।

उदाहरण के लिए आप आशिक बनाया आपने... और अफसाना बनाके भूल न जाना... जैसे कई शानदार गानों का जिक्र कर सकते हैं। उम्मीद है कि गनमास्टर जी9 के जरिए इमरान और हिमेश की जोड़ी संगीत के मामले में फैंस के दिलों दिमाग पर वही पुरानी छाप छोड़ने में कामयाबी रहेगी। 

इस दिन रिलीज होगी गनमास्टर जी9

इमरान हाशमी की पिछली फिल्म आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई है, जिसकी वजह से सिनेप्रेमियों को उनकी अगली फिल्म गनमास्टर जी9 को लेकर जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। बात की जाए गनमास्टर जी9 की रिलीज डेट के बारे में तो 27 नवंबर 2026 को ये मूवी दुनियाभर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म का निर्माण दीपक मुकुट ने किया है, जबकि निर्देशन की जिम्मेदारी आदित्य ने संभाली है।

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