अजय देवगन-काजोल की मोहब्बत के 'सूत्रधार' बने थे Kumar Sanu, 28 साल पहले गाया था सिनेमा का 'लव एंथम'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के सुरों के सरताज के तौर पर कुमार सानू (Kumar Sanu) को जाना जाता है। अपने शानदार सिंगिंग करियर के दौरान सानू दादा ने ऐसे-ऐसे गीतों को गाया है, जो फैंस के दिलों में बसते हैं। इसी आधार पर आज हम आपको कुमार सानू द्वारा गाया गया 90s का बेस्ट एवर लव सॉन्ग के बारे में बताने जा रहे हैं।

जिसे अजय देवगन (Ajay Devgn) और काजोल (Kajol) पर फिल्माया गया था। माना जाता है कि सानू के इसी रोमांटिक गीत के बाद इन दोनों बॉलीवुड सुपरस्टार की प्रेम कहानी परवान चढ़ी थी। कुमार सानू का कालजयी गीत यूं तो बतौर गायक 90 के दशक सबसे शानदार गीतों को कुमार सानू ने अपनी मधुर आवाज में गाया था। लेकिन कुछ गाने ऐसे रहे, जो सिनेमा जगत के इतिहास में हमेशा-हमेशा के लिए अमर हो गए। उनमें से एक गाना अभिनेता अजय देवगन और काजोल की कल्ट मूवी प्यार तो होना ही था का रहा, जिसके बोल थे- जब किसी की तरफ दिल...(Jab Kisiki Taraf Dil)।

अगर आप भी कुमार सानू के गानों के शौकीन हैं, तो यकीनन तौर पर आपने भी प्यार तो होना ही था (Pyaar To Hona Hi Tha) के इस गीत को जरूर सुना होगा। आपको बता दें कि इस फिल्म की सफलता और लोकप्रियता में सानू के इस रोमांटिक गीत ने अहम भूमिका निभाई थी, इसी वजह इस सॉन्ग सिनेमा का लव एंथम भी माना जाता है।