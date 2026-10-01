9 मिनट में रिकॉर्ड हुआ था Rishi Kapoor का सदाबहार गीत, पुराने रोमांटिक सॉन्ग ने कुमार सानू को बनाया स्टार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषि कपूर हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता के तौर पर याद किए जाते हैं। बेशक आज वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके करियर की शानदार फिल्में और उनके सदाबहार गीतों की चर्चा अब भी खूब जाती है। इस आधार पर आज हम आपको ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के एक बेस्ट एवर रोमांटिक सॉन्ग का किस्सा बताने जा रहे हैं।

जिसे मशहूर गायक कुमार सानू (Kumar Sanu) ने महज 9 मिनट में रिकॉर्ड कर लिया था। उसी गाने के वजह से सानू इंडस्ट्री में एक स्टार सिंगर बन पाए। आइए जानते हैं कि वह गीत कौन सा है। ऋषि कपूर के गाने से बना कुमार सानू का करियर एक वक्त हुआ करता था, जब सिनेमा जगत में कुमार सानू अभिनेता ऋषि कपूर की आवाज बने हुए थे। 90 के दशक की शुरुआत में सानू ने ऋषि दादा के लिए कई कालजयी गानों को गाया था। लेकिन क्या आपको मालूम हो कि ऋषि कपूर का वह कौन सा गाना था, जिससे कुमार सानू को बतौर सिंगर इंडस्ट्री में पहचान मिली। बता दें कि वह गाना था- सोचेंगे तुम्हे प्यार... (Sochenge Tumhe Pyar)।

ये गाना मेरे करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। ऋषि दादा के साथ मेरी आवाज को नई पहचान मिली। आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि आज इसे कल्ट क्लासिक सॉन्ग के तौर पर जाना जात है और मैंने महज 9 मिनट के भीतर इस गाने का फाइनल टेक पूरा कर लिया था।