दूरदर्शन के लिए Kumar Sanu ने गाया सबसे लंबा गाना, सीरियल में आया 110 अंतरे वाला गीत; आजतक नहीं टूटा रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। दूरदर्शन (Doordarshan) पर आने वाले शोज आज भी फैंस के जहन में बसे हुए हैं। डीडी नेशनल के सीरियल्स की पहचान सिर्फ उनकी मनोरंजक कहानियां नहीं, बल्कि उनके टाइटल ट्रैक्स भी हुआ करते थे। आज भी जब लोग दूरदर्शन के किसी शो की बात करते हैं, तो उनके दिमाग और जुबान से सबसे पहले सीरियल के गाने ही निकलते हैं।

32 साल पहले दूरदर्शन पर एक ऐसा सीरियल आया था, जिसका टाइटल ट्रैक कुमार सानू (Kumar Sanu) ने गाया था। ये दूरदर्शन के इतिहास का सबसे लंबा गाना था, जिसमें 110 अंतरे थे और आज तक कोई भी इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। कौन सा था वो गाना? चलिए आपको बताते हैं।

32 साल से लोगों के दिलों में बसा है दूरदर्शन का ये कल्ट गाना दूरदर्शन के जिस सीरियल के गाने का जिक्र हम अपने इस लेख में कर रहे हैं, वह साल 1994 में प्रसारित किया गया था। सीरियल का टाइटल था किस्मत (Kismat Serial), जो एक म्यूजिकल टेलीविजन शो था। किस्मत को बनाने वाले कोई और नहीं, बल्कि शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी थे। 32 साल पहले जब यह सीरियल दूरदर्शन पर आया था, तो इसका टाइटल ट्रैक 'किस्मत का तो' बहुत ही पॉपुलर हुआ था।

दूरदर्शन के शो के गीत को 90 के दशक के मशहूर सिंगर कुमार सानू (Kumar Sanu Songs) ने जब गाया था। गाने का म्यूजिक दिलीप सेन और समीर सेन ने दिया था। कल्ट क्लासिक गाने के लिरिक्स माया गोविंद ने लिखे थे।

दूरदर्शन के सीरियल का सबसे लंबा टाइटल ट्रैक कुमार सानू की आवाज में गाए 'किस्मत' सीरियल के टाइटल ट्रैक का 8 मिनट और 45 सेकंड लंबा है। 90 के दशक के शुरुआती दौर में बने इस गाने में करीब 110 अंतरे डाले गए थे, जो सीरियल्स के हिसाब से खुद में ही एक अनोखा रिकॉर्ड है, जिसे आजतक कोई भी नहीं तोड़ पाया है।