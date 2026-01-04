Dharmendra के निधन पर Sunny Deol के गाली देने से नाखुश पैपराजी, कहा- 'वो जया बच्चन जैसे गुस्सैल'
धर्मेंद्र के 24 नवंबर, 2025 को निधन के बाद अस्पताल में उनके वीडियो वायरल होने पर सनी देओल ने पैपराजी को डांटा था। इस पर सीनियर फोटोग्राफर व ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के हीरो धर्मेंद्र का 24 नवंबर, 2025 को निधन हो गया, जो उनके परिवार, दोस्तों और इंडस्ट्री के लिए गहरा सदमा है। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इस दौरान कई लोग नाराज भी हुए कि पैपराजी को इतने तनावपूर्ण समय में तस्वीरें और वीडियो नहीं लेनी चाहिए। इसमें से एक वीडियो में सनी देओल ने भी आपा खोकर पैपराजी को फटकार लगाई थी।
धर्मेंद्र के निधन से कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उनके बड़े बेटे सनी देओल हाथ जोड़कर पैप्स से कह रहे थे कि वो उन्हें रिकॉर्ड न करें। उन्होंने पैपराजी को डांट लगाई कि आपके घर में मां-बाप बच्चे नहीं हैं? शर्म नहीं आती? फिर उन्होंने गाली भी दी।”
सब धरम जी से प्यार करते हैं - वरिंदर
अब, एक सीनियर फोटोग्राफर वरिंदर चावला ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, “मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि सनी पाजी भी जया बच्चन की तरह गुस्सैल स्वभाव के हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है।” उन्होंने आगे कहा, “कई भारतीय धरम जी से प्यार करते हैं। फोटोग्राफर उनके घर से कम से कम 20 से 30 फीट दूर थे। वे बस अपना काम कर रहे थे। वे दर्शकों को यह दिखाना चाहते थे कि कितने बॉलीवुड सितारे इतने प्रिय व्यक्ति से मिलने आते हैं और उनके प्रति कितना प्यार और सम्मान रखते हैं। यह पहली बार नहीं हो रहा है। हम तो सालों से ऐसा करते आ रहे हैं।”
यह भी पढ़ें- 'पड़ोसी मुल्क विश्वसनीय नहीं...' Ikkis के डिस्कलेमर ने खींचा फैंस का ध्यान, जयदीप अहलावत के रोल पर था इशारा
पैपराजी ने रखी अपनी बात
वरिंदर ने कहा कि अगर सनी उस समय इतने परेशान थे और उन्हें प्राइवेसी चाहिए थी, तो वे बिना गाली-गलौज किए निजता का अनुरोध कर सकते थे। वरिंदर ने इस बात पर जोर दिया कि वही बात आप गाली-गलौज के बिना भी कह सकते थे। आपकी एक पीआर टीम है जो हमारे संपर्क में है, है ना? हमने धर्मेंद्र के स्वास्थ्य के बारे में परिवार का बयान प्रकाशित किया था, है ना? मैंने खुद किया था। आप अपनी पीआर टीम के माध्यम से बस इतना कह सकते थे कि आप थोड़ा इमोशनल रूप से परेशान हैं और आपको निजता चाहिए, हम पीछे हट जाते। हमने ऐसा कब नहीं किया है?”
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।