Gadar 2 Trailer: इंतजार हुआ खत्म, इस दिन रिलीज होगा सनी देओल और अमीषा पटेल की 'गदर 2' का ट्रेलर

Gadar 2 Trailer फिल्म गदर 2 (Gadar 2) का टीजर और फिल्म का पहला गाना रिलीज हो चुका है। अब फैंस को ट्रेलर का इंतजार हो रहा है। ऐसे में अब मेकर्स ने फैंस का इंतजार खत्म कर दिया है। आखिरकार पता चल ही गया की गदर 2 का ट्रेलर कब रिलीज होगा। इस फिल्म का टीजर अगले हफ्ते रिलीज हो रहा है।

gadar 2 Trailer Release Date Photo Credit Instagarm

Your browser does not support the audio element.