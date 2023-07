Gadar 2 Song Khairiyat: सरहद पार फंसे बेटे को वापस लाने निकले सनी देओल, 'खैरियत' का वीडियो देख भावुक हुए फैंस

Gadar 2 Song Khairiyat सनी देओल के फैंस उनकी अपकमिंग फिल्म गदर 2 की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अमीषा पटेल और सनी देओल एक बार फिर स्क्रीन्स पर वही जादू चलाने के लिए तैयार हैं। गदर 2 का नया गाना खैरियत रिलीज हो चुका है। यह फैमिली को समर्पित सॉन्ग है जिसने हर किसी को रुला दिया है।

Still Images of Sunny Deol and Ameesha Patel from Gadar 2 Song Khairiyat

Your browser does not support the audio element.

HighLights 'गदर 2' का नया गाना 'खैरियत' हुआ रिलीज सरहद पार फंसे बेटे को लेने निकले सनी देओल फैंस ने गाने क बताया मास्टरपीस

Edited By: Karishma Lalwani