Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'आपके बाप को...' The Ba**ds of Bollywood के लिए कॉमेडियन सुनील पाल ने आर्यन खान पर निकाला अपना गुस्सा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:06 PM (IST)

    आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली सीरीज द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड को समीक्षकों से काफी प्रशंसा मिली। इस सीरीज में हिंदी फिल्म उद्योग पर बेबाक टिप्पणी और इसके कुछ ख़ास किरदारों की तीखी आलोचना की गई जिसे सभी ने खूब सराहा। लेकिन कॉमेडियन सुनील पाल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया।

    prefferd source google
    Hero Image
    सुनील पाल ने बैड्स ऑफ बॉलीवुड पर कसा तंज (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आर्यन खान की पहली सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज हो चुकी है। सीरीज नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है। एक तरफ जहां हर कोई आर्यन की तारीफ कर रहा कि उन्होंने बॉलीवुड के कल्चर को अच्छी तरह रोस्ट किया। वहीं कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कॉमेडियन सुनील पाल ने अब आर्यन पर सार्वजनिक रूप से निशाना साधते हुए उन पर उसी फिल्म उद्योग का अनादर करने का आरोप लगाया है जिसने उनके पिता की विरासत का निर्माण किया है।

    शाह रुख खान को भी किया रोस्ट

    पिंकविला के एक पॉडकास्ट पर बात करते हुए आर्यन ने कहा, जिस बॉलीवुड ने आपके बाप को इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया, आज उस बॉलीवुड की बुराई आप इस तरह से कर रहे हो। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आर्यन खान पिछले 30 सालों से बॉलीवुड के बादशाह हैं। उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। आर्यन खान ने अपनी सीरीज में कई बॉलीवुड एक्टर्स को रोस्ट किया। यहां तक कि शाह रुख खान भी इसमें शामिल हैं। सीरीज में जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स दिखे किसी को भी ये बुरा नहीं लगा।

    यह भी पढ़ें- The Ba***ds of Bollywood का एक चेहरा जो अभी तक नहीं हुआ रिवील, मिलिए ऑनस्क्रीन गफूर की फिल्ममेकर बेटी से

    पांच साल और बैठ सकते थे आर्यन

    लेकिन कॉमेडियन सुनील पाल को ऐसा लगता है कि आर्यन को इसकी जगह कुछ और करना चाहिए था। उन्होंने कहा,"आर्यन खान के पास शोहरत, पैसे या मंच की कोई कमी नहीं थी। वह पांच साल और घर पर बैठकर कुछ ऐसा कर सकते थे जिसकी संजय लीला भंसाली भी तारीफ करते।"

    सीरीज में कौन-कौन आया नजर

    बॉलीवुड के कई स्टार्स जैसे लक्ष्य, सहर बंबा, बॉबी देओल, राघव जुयाल, अन्या सिंह, मोना सिंह और मनोज पाहवा जैसे एक्टर्स नजर आए। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग हो रहा यह शो एक बाहरी व्यक्ति के बॉलीवुड में खुद को स्थापित करने के संघर्ष और आंतरिक राजनीति और प्रतिद्वंद्विता से जूझने की कहानी है।

    यह भी पढ़ें- कौन हैं Bads of Bollywood से नए क्रश Lakshya Lalwani? एकता कपूर के शो में थे सपोर्टिंग एक्टर