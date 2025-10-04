आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली सीरीज द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड को समीक्षकों से काफी प्रशंसा मिली। इस सीरीज में हिंदी फिल्म उद्योग पर बेबाक टिप्पणी और इसके कुछ ख़ास किरदारों की तीखी आलोचना की गई जिसे सभी ने खूब सराहा। लेकिन कॉमेडियन सुनील पाल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आर्यन खान की पहली सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज हो चुकी है। सीरीज नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है। एक तरफ जहां हर कोई आर्यन की तारीफ कर रहा कि उन्होंने बॉलीवुड के कल्चर को अच्छी तरह रोस्ट किया। वहीं कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया।

कॉमेडियन सुनील पाल ने अब आर्यन पर सार्वजनिक रूप से निशाना साधते हुए उन पर उसी फिल्म उद्योग का अनादर करने का आरोप लगाया है जिसने उनके पिता की विरासत का निर्माण किया है। शाह रुख खान को भी किया रोस्ट पिंकविला के एक पॉडकास्ट पर बात करते हुए आर्यन ने कहा, जिस बॉलीवुड ने आपके बाप को इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया, आज उस बॉलीवुड की बुराई आप इस तरह से कर रहे हो। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आर्यन खान पिछले 30 सालों से बॉलीवुड के बादशाह हैं। उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। आर्यन खान ने अपनी सीरीज में कई बॉलीवुड एक्टर्स को रोस्ट किया। यहां तक कि शाह रुख खान भी इसमें शामिल हैं। सीरीज में जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स दिखे किसी को भी ये बुरा नहीं लगा।