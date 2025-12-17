Language
    संजय दत्त की बुआ की वजह से शुरू हुई थी सुनील दत्त और नरगिस की प्रेम कहानी, एक्टर की बहन ने खोला राज

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:01 PM (IST)

    सुनील दत्त और नरगिस हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में शुमार थे। इनकी लव स्टोरी को लेकर शोबिज में खूब चर्चा की जाती है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे ...और पढ़ें

    सुनील दत्त और उनका परिवार (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी दुनिया के कई सेलेब्स ऐसे हैं, जिनकी रील लाइफ जोड़ी रियल लाइफ में भी हिट रही। इस मामले में दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त और अभिनेत्री नगरिस दत्त का नाम शामिल होता है। बेशक आज संजय दत्त के माता-पिता इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इनकी लव स्टोरी को लेकर अक्सर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म रहता है। 

    कई लोगों को मानना है कि मदर इंडिया के सेट सुनील दत्त और नरगिस की प्रेम कहानी का आगाज हुआ था। लेकिन सच्चाई कुछ और है, जिसके बारे में संजय दत्त की छोटी बहन प्रिया दत्त ने हाल ही में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया है कि उनकी बुआ की वजह से मम्मी-पापा का प्यार परवान चढ़ा था। 

    कैसे शुरू हुई सुनील और नरगिस की लव स्टोरी

    फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लगने के दौरान अभिनेता सुनील दत्त ने नर्गिस की जान बचाई थी। उसके बाद दोनों एकदूसरे से प्रेम करने लगे थे। इस कहानी को लेकर सुनील की बेटी प्रिया दत्त ने एक साक्षात्कार में बताया कि मैंने यह बात आपने पिता जी से भी पूछी थी कि आपने मम्मा को आग से बचाया था, फिर आप दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। उस स्थिति में कोई और होता तो उसे भी बचाता।

    उन्होंने बताया कि प्रिया ने बताई सुनील और नरगिस की प्रेम वो मम्मा के प्यार में इसलिए पड़े थे, क्योंकि उन्होंने उनमें करुणा देखी थी। वो जैसी इंसान थी, उससे प्यार हुआ था। वो उस समय काफी बड़ी कलाकार थीं। तब मेरे पिता का करियर उबर रहा था। वह (नरगिस) जमीन से बहुत जुड़ी थी।

    एक दिन पिताजी से उन्होंने पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो, तो पिताजी ने कहा कि मेरी बहन बीमार है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस डॉक्टर को दिखाऊं। उन्हें बिना बताए वो उनकी बहन को डॉक्टर के पास ले गई। उनका यह बर्ताव उन्हें भा गया। वहीं से उनके प्यार में पड़े। प्रिया ने आग से बचाने के समय भी कुछ आकर्षण होने की बात स्वीकारी।

    सुनील ने बने थे नरगिस के बेटे

    फिल्म मदर इंडिया हिंदी सिनेमा की क्लट क्लासिक मूवी मानी जाती है। इस मूवी में नरगिस, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार ने अहम भूमिकाओं को अदा किया था, इसके अलावा एक्टर राज कुमार और कन्हैया लाल ने भी मूवी में नजर आए थे। आपको ये जानकार हैरानी होगी मदर इंडिया में सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार ने नरगिस के बेटे के किरदारों को निभाया था।