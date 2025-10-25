विराट-रोहित के ट्रोलर्स को Suniel Shetty ने दिया मुंहतोड़ जवाब, बोले- लीजेंड्स को साबित नहीं...
बॉलीवुड एक्टर Suniel Shetty ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे ओडिआई के दौरान विराट और रोहित के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की और उन्हें क्रिटीसाइज करने वाले लोगों को करारा जवाब दिया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वन डे इंटरनेशनल मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 9 विकेट से शानदार जीत दिलाई। 168 रनों की साझेदारी के बावजूद, दोनों खिलाड़ियों को हाल ही में अपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, जिस पर बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने प्रतिक्रिया दी है। शनिवार, 25 अक्टूबर को, शेट्टी ने सोशल मीडिया पर इस आलोचना का जवाब दिया और भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को याद दिलाया।
सुनील शेट्टी ने की रोहित-विराट की तारीफ
शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि फैंस खिलाड़ियों की उपलब्धियों और प्रयासों को कितनी जल्दी भूल जाते हैं। उन्होंने लिखा, 'यह अजीब है कि हम कितनी जल्दी रिकॉर्ड, झगड़े, गर्व, आंसू, बलिदान भूल जाते हैं'। शेट्टी ने कुछ ही मैचों के बाद धारणा में आए तेज बदलाव की ओर ध्यान दिलाते हुए आगे कहा, "दो मैच और अचानक हर कोई आलोचक बन गया। उन्होंने शोर सुना। उन पर संदेह किया गया, वे चुप रहे और उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दिया। क्योंकि रोहित और विराट जैसे दिग्गजों को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। खेल का सम्मान करें।
विराट-रोहित को करना पड़ा आलोचनाओं का सामना
शेट्टी की पोस्ट पर कई हस्तियों ने प्रतिक्रिया दी। हाल ही में रणजी ट्रॉफी मैच में कोहली के जल्दी आउट होने के बाद उनको लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई, जबकि शर्मा को क्रिकेट सीजन की शुरुआत में लगातार कम स्कोर के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सिडनी में तीसरे वनडे में, रोहित शर्मा ने नाबाद 121 रन बनाए, जो उनका 33वां शतक था, जबकि विराट कोहली 74 रन बनाकर नाबाद रहे। उनकी 168 रनों की साझेदारी ने वनडे में सबसे ज्यादा 150 से ज्यादा रनों की साझेदारी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, और सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।
सुनील शेट्टी के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' है जिसमें वे कई प्रमुख कलाकारों के साथ दिखाई देंगे। इसके साथ ही वे 'हेराफेरी 3' की शूटिंग भी शुरू करने वाले हैं।
कृपया धैर्य रखें।