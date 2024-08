दुश्मनों की कमर तोड़ने आ रहे Suniel Shetty, 'वेलकम टू द जंगल' के बीच शुरू की 'हंटर 2' की शूटिंग

वेलकम टू द जंगल हुई डिब्बाबंद?

सुनील शेट्ट जल्द ही कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल (Welcome To The Jungle) में नजर आने वाले हैं। हाल ही में, एक खबर सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि वेलकम टू द जंगल डिब्बाबंद होने वाली है। हालांकि, इन खबरों पर मेकर्स ने फुलस्टॉप लगा दिया है। मेकर्स ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ बताया है कि फिल्म अभी भी ट्रैक पर है और आने वाले महीनों में अगले शेड्यूल की शूटिंग होगी। सोशल मीडिया पर मेकर्स ने एक वीडियो भी शेयर किया है।