Sunanda Sharma ने फैन को स्टेज पर बुलाकर लगाया गले, दूसरे ने लिखा - 'मुझे क्यों जलन हो...'

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली।'दूजी वार प्यार', 'मम्मी नू पसंद' जैसे वायरल गानों वाली सुनंदाशर्मा एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बीते दिनों पंजाबी सिंगर मिस्ट्री ब्वॉयफ्रेंड को लेकर चर्चा में थीं।

सुनंदा ने फैन को स्टेज पर बुलाया दरअसल सिंगर ने अपने कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज पर बुलाकर एक फैन को गले लगा लिया। इस मोमेंट को देखकर सारे फैंस क्रेजी हो गए और इस पल पर अपना दिल हार बैठे।इसका एक वीडियोसोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुनंदा का ये कॉन्सर्ट सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली में था।

फैंस ने मोमेंट को बताया क्यूट सुनंदा ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए इसे कैप्शन दिया, "जो प्यार करदे ने, ओह ते गले मिलन दे हकदार ने मुझे यह वीडियो भेजने के लिए धन्यवाद रूह खुश हो गई ऐ जिन्ना प्यार मैनूमिलेया ऐ, ओहदे तों पता लगदाई के मेरे मुर्शद दी निगाह मेरे तेसवाली ऐ।" (जो प्यार करते हैं वे वास्तव में गले लगाने के हकदार हैं। मुझे यह वीडियो भेजने के लिए धन्यवाद। मेरी आत्मा बहुत खुश है। मुझे जो प्यार मिला है जो दिखाता है कि मेरे भगवान का मुझ पर आशीर्वाद है) वहीं फैंस इस मोमेंट को क्यूट बताकर अपना खूब प्यार लुटा रहे हैं।