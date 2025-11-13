Language
    Sunanda Sharma ने फैन को स्टेज पर बुलाकर लगाया गले, दूसरे ने लिखा - 'मुझे क्यों जलन हो...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 12:30 PM (IST)

    पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा (Sunanda Sharma) का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा जिसे देखकर हर कोई उन पर प्यार बरसा रहा है। दरअसल सुनंदा ने भीड़ से बुलाकर एक फैन को गले लगाया जिससे हर कोई उनका दीवाना बन बैठा है और तारीफ करते नहीं थक रहा।

    सुनंदा शर्मा ने अपने फैन को लगाया गले (फोटो- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली'दूजी वार प्यार''मम्मी नू पसंदजैसे वायरल गानों वाली सुनंदाशर्मा एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैंबीते दिनों पंजाबी सिंगर मिस्ट्री ब्वॉयफ्रेंड को लेकर चर्चा में थीं।

     सुनंदा ने फैन को स्टेज पर बुलाया

    दरअसल सिंगर ने अपने कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज पर बुलाकर एक फैन को गले लगा लिया। इस मोमेंट को देखकर सारे फैंस क्रेजी हो गए और इस पल पर अपना दिल हार बैठे।इसका एक वीडियोसोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुनंदा का ये कॉन्सर्ट सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली में था।

    यह भी पढ़ें- विदेश में नस्लभेद का शिकार हुए Diljit Dosanjh, लोगों ने कहा- 'देखो कैब ड्राइवर आ गया'


     इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो

    वीडियो में फैन पिट एरिया से सुनंदा की तारीफ कर रहा था जिसे सुनकर सुनंदा उसे स्टेज पर बुलाती हैं और फिर गले लगा लेती है। उनके इस भावुक कर देने वाले अंदाज की दर्शक खूब तारीफ कर रहे हैं। सुनंदा ने खुद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

     फैंस ने मोमेंट को बताया क्यूट

    सुनंदा ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए इसे कैप्शन दिया, "जो प्यार करदे ने, ओह ते गले मिलन दे हकदार ने मुझे यह वीडियो भेजने के लिए धन्यवाद रूह खुश हो गई ऐ जिन्ना प्यार मैनूमिलेया ऐ, ओहदे तों पता लगदाई के मेरे मुर्शद दी निगाह मेरे तेसवाली ऐ।" (जो प्यार करते हैं वे वास्तव में गले लगाने के हकदार हैं। मुझे यह वीडियो भेजने के लिए धन्यवाद। मेरी आत्मा बहुत खुश है। मुझे जो प्यार मिला है जो दिखाता है कि मेरे भगवान का मुझ पर आशीर्वाद है) वहीं फैंस इस मोमेंट को क्यूट बताकर अपना खूब प्यार लुटा रहे हैं।

     कौन हैं सुनंदा शर्मा?

    सुनंदा का जन्म 30 जनवरी 1992 को हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत यूट्यूब पर कवर सॉन्गअपलोड करके की थी। उनको पॉपुलैरिटी बहुत पहले अपने पहले सिंगल "बिल्ली अख" के साथ ही मिल गई। इसके बाद 2017 में उनके हिट गाने "जानी तेरा ना" ने उनकी पॉपुलैरिटी में चार चांद लगा दिए। इस गाने के यूट्यूब पर 334 मिलियन व्यूज हैं।

     इसके अलावा उन्हें पीटीसी पंजाबी म्यूजिकअवॉर्ड्स की ओर से बेस्ट फीमेल डेब्यू सिंगर और ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवॉर्ड में बेस्ट फीमेल एक्ट का अवॉर्ड मिल चुका है। 

