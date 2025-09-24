'परसों दरवाजे बंद रखना', अकेले नहीं इस बार Thamma के साथ लौटकर आ रही है Stree मेकर्स का 'थमाकेदार' सरप्राइज

Language
    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:52 PM (IST)

    एक बार स्त्री फिर से धमाका करने के लिए आ रही है लेकिन इस बार ये स्त्री अकेले नहीं बल्कि थामा के साथ आएगी। हाल ही में स्त्री 2 के बाद मेकर्स ने आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा को लेकर एक ऐसी गुड न्यूज शेयर की है जिससे फैंस का चेहरा खिलखिला उठेगा।

    स्त्री के साथ इस बार आ रहा है थामा/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म 'स्त्री' के साथ शुरू हुआ मैडॉक का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स अब और भी बड़ा हो चुका है। स्त्री, स्त्री 2, भेड़िया और मुंज्या के बाद अब दिनेश विजन कई और ऐसी हॉरर फिल्में ला रहे हैं, जो ऑडियंस को हंसाएंगी भी, लेकिन इसी के साथ डराएंगी भी।

    स्त्री 2 के बाद अब मेकर्स जल्द ही आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' लेकर आ रहे हैं, जिसका जोनर हॉरर कॉमेडी है। ये फिल्म तो दीवाली पर आएगी, लेकिन इस बीच ही अपनी न्यू अनाउंसमेंट में स्त्री फिल्म का जिक्र करके मेकर्स ने अपने फैंस को एक्साइटेड करने के साथ-साथ उनका दिमाग भी घुमा दिया है। 

    स्त्री से जुड़ी शेयर की रहस्यमयी पोस्ट

    हाल ही में मैडॉक फिल्म्स ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर तीन पोस्ट शेयर की हैं। पहली तस्वीर में स्त्री है, जिसमें कल को काटकर लिखा है 'ओ स्त्री परसों आ रही है'। दूसरे पोस्टर में लिखा हुआ है 'एक थमाकेदार घोषणा के साथ! सूर्यास्त के समय'। इसके अलावा मेकर्स ने जो तीसरा पोस्टर शेयर किया है, वह थामा का है, जिसमें हॉरर कॉमेडी फिल्म के लीड एक्टर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना नजर आ रहे हैं। 

    हैरानी की बात ये है कि इन तीनों पोस्टर्स के साथ मेकर्स ने एक ही कैप्शन लिखा है। उन्होंने पोस्ट के साथ लिखा, "स्त्री आ रही है और अपने साथ एक बड़ा थमाका ला रही है। हमने बांद्रा फोर्ट के एमपीथिएटर में लंच के लिए ज्वाइन करें। इस दीवाली ये यूनिवर्स हमारे लिए वर्ल्डवाइड एक खुनी लव स्टोरी लेकर आ रहा है"। 

    पोस्ट देखकर सोशल मीडिया पर मची खलबली 

    पोस्ट देखकर फैंस इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि मेकर्स 'स्त्री -3' को लेकर सरप्राइज देंगे, या फिर थामा का ट्रेलर लॉन्च करेंगे। एक यूजर ने लिखा, "अरे भाई परसों क्या होने वाला है कोई तो बता दो"। दूसरे यूजर ने लिखा, "मैं भेड़िया और वैम्पायर की लड़ाई के लिए और इंतजार नहीं कर सकती"। 

    एक और अन्य यूजर ने लिखा, "ऐसा लग रहा है कि थामा का ट्रेलर आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं"। अब थामा के साथ स्त्री 3 को लेकर सरप्राइज मिलेगा, या श्रद्धा कपूर 'थामा' का ट्रेलर लॉन्च करेंगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिल्म में आयुष्मान और रश्मिका के अलावा परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्धिकी जैसे एक्टर्स मुख्य भूमिका में हैं। 

